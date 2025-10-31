Будапешт утверждает, что альтернативные поставки из Хорватии дорогостоящие и не могут удовлетворить его потребности, с чем не согласны эксперты и Загреб.

Санкции США в отношении российской нефти могут перекрыть поставки "черного золота" из РФ в Венгрию. В связи с этим у Будапешта нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к Хорватии, чего он так долго избегал.

Издание Politico пишет, что в течение трех лет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жаловался, что его страна не может отказаться от российской нефти, не поставив под угрозу энергетическую безопасность и не рискуя взрывом цен на бензин. Но теперь, когда санкции США угрожают отрезать одного из ключевых российских поставщиков, а Брюссель планирует ввести новые пошлины на московскую нефть, Будапешт будет вынужден искать другие источники импорта.

Отказ от России потребует от Будапешта закопать топор войны с Загребом. Венгрия постоянно обвиняла Хорватию в введении завышенных транзитных сборов на ее экспорт, утверждая, что это мешает ей сменить поставщиков. Страна также утверждает, что трубопроводная система Хорватии физически не способна удовлетворить ее потребности в нефти. Загреб же оспаривает подобные утверждения.

Видео дня

Как страна, не имеющая выхода к морю, Венгрия полагается на трубопровод Adria, который принимает импортную нефть в хорватских портах. Но Будапешт утверждает, что повышение Загребом транзитных сборов в последние годы приведет к резкому росту цен.

По словам аналитика по нефти и газу в банке Erste Тамаша Плецера, это "полная ерунда", поскольку окончательная стоимость топлива в Венгрии устанавливается не по цене на сырую нефть, а по региональной средиземноморской эталонной цене.

В результате, когда цены на сырую нефть растут, это "не оказывает существенного влияния на цены конечной продукции", но означает "снижение прибыли" для главного импортера нефти в Венгрии MOL и сокращение налоговых поступлений в бюджет страны, сказал Плецер.

Кроме того, страны продолжают спорить по пропускной способности трубопровода Adria. Во время испытаний в прошлом месяце импортер нефти MOL заявил, что из-за "технических проблем" трубопровод способен увеличить поток нефти до нужного уровня только на один-два часа.

В свою очередь председатель совета директоров JANAF Степан Аданич, отверг эти обвинения.

"JANAF полностью готова - с технической, организационной и всех других точек зрения - удовлетворить годовые потребности MOL Group в сырой нефти", которые составляют "14,5 млн тонн". Дело в том, что MOL Group имеет определенную скидку при покупке российской нефти", - заявил он.

Зависимость Венгрии от российской нефти

За годы полномасштабной войны России против Украины доля российской нефти в энергетическом импорте ЕС сократилась с 26% в 2021 году до 3% в 2024 году, но Венгрия лишь углубила свою зависимость.

Так, санкции США против российских нефтяных гигантов больно ударяют по венгерской экономике, поскольку сейчас 92% импорта сырой нефти поступает из России - против 61% до начала войны.

При этом, несмотря на давление со стороны США и Брюсселя, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его правительство "работает над тем, как обойти санкции", не уточнив, как именно это планирует сделать.

Вас также могут заинтересовать новости: