Сочные "бомбочки" из фарша с восхитительной начинкой гораздо вкуснее обычных котлет.

Если обычные куриные котлеты надоели, попробуйте сделать сочные "бомбочки" с начинкой. Этот рецепт изменит ваше представление о курятине. Блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри, "запечатывая" все соки. Это словно мясное блюдо и гарнир в одном лакомстве.

Вы можете готовить куриные котлеты с сыром, ананасом, кукурузой, овощами и так далее. Мы предлагаем приготовить вариант с грибами. Принцип очень прост - начинка заворачивается в фарш, после чего изделия панируют и запекают.

Куриные котлеты - рецепт с начинкой

В этом вариации внутрь идет начинка "жульен", которая идеально сочетается с курицей. Чтобы сделать блюдо праздничным, вместо шампиньонов можно взять белые или другие лесные грибы.

Полный список ингредиентов на куриные бомбочки:

восемьсот граммов фарша;

одна луковица;

четыреста граммов грибов;

сто пятьдесят граммов сыра;

зубчик чеснока;

сто пятьдесят граммов сливок или сметаны;

ложка сливочного масла;

ложка подсолнечного масла;

упаковка панировочных сухарей;

соль, перец, сушеные травы.

Также вам понадобится пищевая пленка и духовка.

Нарежьте луковицу полукольцами, шампиньоны - пластинками, измельчите чеснок. На сковороде смешайте два вида масла. Обжарьте пару минут лук, затем добавить грибы, чеснок и специи по вкусу. Жарить еще примерно 5 минут. Влить сливки, тушить еще 5 минут и выключить огонь. Отдельно натереть на мелкой терке сыр.

Чтобы приготовить сочные куриные котлеты, фарш рекомендуется делать из бедра. Добавьте в него соль, перец, травы. Разделите на 10 частей. Выложите каждую на пищевую пленку. Сформируйте пальцами тонкую лепешку. На центр разместите грибную начинку и посыпьте сыром. Затем заверните пленку в шар и сформируйте "бомбочки" из фарша, чтобы начинка осталась внутри.

Обваляйте котлеты куриные в панировочных сухарях. Панировку можно сделать самим, если перебить черствый хлеб в блендере или кофемолке.

Выложите запанированные шарики на противень с пергаментом. Запекайте куриные котлеты в духовке 25 минут при 180°. Подавать рекомендуется с картофельным пюре или овощным салатом.

