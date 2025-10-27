Если обычные куриные котлеты надоели, попробуйте сделать сочные "бомбочки" с начинкой. Этот рецепт изменит ваше представление о курятине. Блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри, "запечатывая" все соки. Это словно мясное блюдо и гарнир в одном лакомстве.
Вы можете готовить куриные котлеты с сыром, ананасом, кукурузой, овощами и так далее. Мы предлагаем приготовить вариант с грибами. Принцип очень прост - начинка заворачивается в фарш, после чего изделия панируют и запекают.
Куриные котлеты - рецепт с начинкой
В этом вариации внутрь идет начинка "жульен", которая идеально сочетается с курицей. Чтобы сделать блюдо праздничным, вместо шампиньонов можно взять белые или другие лесные грибы.
Полный список ингредиентов на куриные бомбочки:
- восемьсот граммов фарша;
- одна луковица;
- четыреста граммов грибов;
- сто пятьдесят граммов сыра;
- зубчик чеснока;
- сто пятьдесят граммов сливок или сметаны;
- ложка сливочного масла;
- ложка подсолнечного масла;
- упаковка панировочных сухарей;
- соль, перец, сушеные травы.
Также вам понадобится пищевая пленка и духовка.
Нарежьте луковицу полукольцами, шампиньоны - пластинками, измельчите чеснок. На сковороде смешайте два вида масла. Обжарьте пару минут лук, затем добавить грибы, чеснок и специи по вкусу. Жарить еще примерно 5 минут. Влить сливки, тушить еще 5 минут и выключить огонь. Отдельно натереть на мелкой терке сыр.
Чтобы приготовить сочные куриные котлеты, фарш рекомендуется делать из бедра. Добавьте в него соль, перец, травы. Разделите на 10 частей. Выложите каждую на пищевую пленку. Сформируйте пальцами тонкую лепешку. На центр разместите грибную начинку и посыпьте сыром. Затем заверните пленку в шар и сформируйте "бомбочки" из фарша, чтобы начинка осталась внутри.
Обваляйте котлеты куриные в панировочных сухарях. Панировку можно сделать самим, если перебить черствый хлеб в блендере или кофемолке.
Выложите запанированные шарики на противень с пергаментом. Запекайте куриные котлеты в духовке 25 минут при 180°. Подавать рекомендуется с картофельным пюре или овощным салатом.