По словам премьера, проект госбюджета-2021 предусматривает доходы в размере 1 триллиона 92 миллиардов гривень и расходы в размере 1 триллиона 328 миллиардов гривень.

Проект Государственного бюджета на 2021 год, который будет вынесен в Верховную Раду на утверждение во втором чтении, предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта.

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Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Найдена возможность уменьшить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено при первом чтении, до 5,5%", - сказал он.

По словам премьера, проект госбюджета-2021 предусматривает доходы в размере 1 триллиона 92 миллиардов гривень и расходы в размере 1 триллиона 328 миллиардов гривень.

"Мы много совместной работы и консультаций провели с народными депутатами, экспертами, учли большинство предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, существующих возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики. Ключевой аспект – то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к выполнению", - сказал он.

Как добавил министр финансов Сергей Марченко, при подготовке документа от народных депутатов поступило 2451 предложение, большинство из которых учли, исходя из приоритетности расходов.

"В процессе доработки мы проводили консультации с миссией Международного валютного фонда для формирования совместного видения основных бюджетных показателей в рамках программы партнерства Украины и МВФ, рамки доходов, расходов и дефицита. В целом, параметры бюджета 2021 года совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества Украины и МВФ", - сказал он.

По словам Марченко, была найдена возможность уменьшить дефицит госбюджета с 6 до 5,47% ВВП.

"Бюджетные доходы отражают то, какие поступления реально может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Доходы государственного бюджета увеличились на 21 миллиард гривень, расходы предусмотрены в сумме 1 триллиона 328 миллиардов гривень. Сокращение по общему фонду расходов составило 12,8 миллиарда гривень. Это позволило уменьшить дефицит бюджета на 24 миллиарда гривень", - сказал он.

Что этому предшествовало

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллиона 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллиона 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиардов гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

5 ноября парламент утвердил проект в первом чтении. При представлении документа в зале Верховной Рады министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин при подготовке проекта к рассмотрению в первом чтении предусмотрел увеличение расходов более чем на 20 миллиардов гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц