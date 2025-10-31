Его нельзя положить под елку или упаковать.

Самое ценное, что можно подарить партнеру, - чувство полной принятности. Это эмоциональное разрешение, свобода чувствовать, не опасаясь осуждения, возможность грустить без призывов "возьми себя в руки", уверенность в том, что даже в тревоге, раздражении или сомнении вас все равно будут любить. Об этом в своей статье для Forbes рассказал американский психолог Марк Треверс.

"То, чего на самом деле жаждет большинство людей, нельзя упаковать, заказать или отследить по почте. Этот подарок особенный", - отметил он.

По его словам, эмоциональное разрешение начинается с языка, который мы усваиваем еще младенцами.

"С самого рождения наша нервная система синхронизируется с состоянием родителей через тон, прикосновение и взгляд. Каждое взаимодействие учит нас: безопасно ли выражать эмоции - или лучше их подавлять", - добавил психолог.

При этом он привел результаты исследования 2023 года в Developmental Psychology, которые показали, что в моменты воссоединения после кратковременного стресса матери и младенцы демонстрируют "отрицательную синхронию". Когда же мать успокаивается, малыш тоже постепенно расслабляется. Так нервная система ребенка учится саморегуляции через стабильность матери. Если же мать тревожна или подавлена, эта связь ослабевает - и способность ребенка управлять эмоциями страдает. Эмоциональная безопасность формируется с первых дней жизни.

По словам Треверса, во взрослом возрасте мы бессознательно несем эти ранние шаблоны. Многие усваивают, что любовь возможна только при сдержанности - что проявление сильных эмоций может разрушить связь. Поэтому партнеры иногда отстраняются, говоря "все нормально", хотя на самом деле им больно. Они боятся, что уязвимость станет угрозой любви. И вот здесь эмоциональная настройка превращается в бесценный подарок. Известный психолог Джон Готтман определяет ее как способность замечать, терпеть и мягко откликаться на чувства партнера. И суть эмоционального разрешения заключается в том, чтобы иметь смелость позволить партнеру проживать свои чувства и быть рядом в его внутренней буре.

"Эмоциональное разрешение нельзя положить под елку - но именно оно делает отношения устойчивыми. Вам не нужно постоянно быть позитивными. Нужно лишь верить, что любовь выдержит любые эмоции и реальность", - констатировал психолог.

