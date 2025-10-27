Любую печь желательно прочищать таким образом раз в полгода.

Если дым от топки идет в комнату, языки пламени стали красными или оранжевыми, дрова сгорают не полностью, во время горения чувствуется сильный запах гари, а сам дым густой и серый или даже черный - печь пора чистить. Узнайте, что разъедает сажу в дымоходе быстро и эффективно.

Как избавиться от сажи в печке - что можно сжечь

При регулярном использовании печи чистить ее нужно раз в 3-4 месяца, а если топите нечасто, хватит профилактических мер каждые 6 месяцев. Когда нет возможности вызвать мастера, можно обойтись "дедовскими" способами - это поможет привести печь в порядок, если она не запущена.

ВАЖНО: при наличии толстого слоя копоти лучше все-таки обратиться к специалисту, иначе любые народные способы приведут к тому, что копоть загорится, и будет пожар.

Первый вариант, который можно использовать, если не знаете, как прочистить дымоход буржуйки, или любой другой печи - нафталин. Вместе с дровами, которые вы обычно кладете в печь, забросьте одну таблетку нафталина. Пары при сжигании будут разъедать копоть - грязь выйдет из трубы вместе с дымом. Такой метод очень эффективен, но имеет один нюанс - сильный запах. Поэтому в момент чистки лучше возле печи на находиться, а также не использовать нафталин для каминов и открытых очагов.

Следующий лайфхак - история о том, как прочистить дымоход крахмалом. Для того чтобы реализовать этот метод, люди вооружаются картофельными очистками. Хватит одного-двух килограммов, которые нужно сжечь в печи, чтобы убрать сажу и копоть. Но учтите, что кожура должна быть сухая, а лучше - высушенная, и не вылетать из печи.

Иногда люди в поисках результативных методов думают, что алюминиевая банка - то, чем прочистить дымоход точно можно. В целом, это так - во время сгорания алюминий разъедает сажу, поэтому можно сжигать в печи обычные банки, но нужно быть уверенными в их происхождении. Если в составе есть опасные металлы, ваши действия больше навредят, чем помогут.

Самый простой вариант, чем прочистить дымоход от сажи народным способом - вскипятить чайник до 90 градусов, залезть на крышу и вылить горячую воду в трубу. Двух-трех литров будет достаточно, а струю нужно направлять так, чтобы она попадала на стенки. Это профилактическая мера, способная удалить небольшое количество копоти. То же самое касается и смеси из соли и соды. При серьезных загрязнениях она не поможет, но убрать сажу и другие загрязнения поможет.

Вам нужно просто подсыпать немного соли и соды каждый раз, когда будете топить печь. Полезные вещества вместе с дымом попадут в дымоход, прочищая его. Так вы сможете облегчить себе будущую механическую чистку. Если не знаете, какие дрова прочищают дымоход, то так же точно можете в целях профилактики сжигать в печи осину - результат будет впечатляющим.

