Война переходит в цифровое поле и процесс и уничтожения всё больше напоминает видеоигру.

Война на поле боя в Украине всё чаще ведётся с невиданной доселе скоростью - с помощью беспилотников с искусственным интеллектом. Однако такое широкое применение дронов с ИИ несет в себе также значительную опасность, пишет The Washington Times.

"Искусственный интеллект уже здесь, потому что этого требует поле боя", — говорит Ярослав Гончар, соучредитель организации "Аэророзвидка". "Иногда у нас больше дронов, чем операторов, поэтому нам приходилось искать способы компенсировать это". Он отмечает, что "миссия, которая раньше занимала 40 часов анализа, теперь с помощью ИИ выполняется за считанные секунды".

В то же время он предупреждает об обратной стороне медали: чем больше операторы доверяют машине, тем сильнее атрофируются их собственные навыки.

От пилотов к процессорам

Украинские специалисты перенесли модели компьютерного зрения с удалённых серверов в сами дроны, что позволяет им идентифицировать технику или траншеи даже при помехах в работе связи.

"Мы обучаем наши модели распознавать определённые типы объектов — танки, траншеи, дороги, берега рек — с надёжностью от 80 до 100% в зависимости от условий", — говорит Гончар.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта дроны могут обрабатывать изображения, распознавать технику или траншеи и практически мгновенно передавать координаты, не завися от уязвимых каналов связи с командными пунктами. В течение нескольких секунд цели автоматически помечаются, ставятся в очередь на проверку, а их координаты передаются артиллерии.

Украина уничтожает бюрократию

Одно из самых смелых украинских нововведений не технологическое, а бюрократическое — и его концепция поразительно напоминает видеоигру, пишет издание.

Так, Украина предлагает бонусы экипажам беспилотников в рамках программы "Армия беспилотников". Подтверждённые победы и уничтоженная техника приносят баллы, которые украинские подразделения могут обменять на беспилотники, наземных роботов или системы радиоэлектронной борьбы, минуя бюрократическую волокиту.

"Раньше контракты заключались за месяцы", — говорит Андрей Гриценюк, руководитель Brave1. "Теперь это занимает около двух недель. Это революционно даже по меркам НАТО".

Как подчеркивает Гриценюк, "мы хотим, чтобы на риск брали машины, а не людей".

"Для солдат стимул очевиден: более высокая эффективность вознаграждается доступом к лучшему, более современному оборудованию. Однако для стороннего наблюдателя это может быть тревожно, поскольку сам процесс убийства и уничтожения всё больше напоминает видеоигру", - отмечают в Washington Times.

Правила игры

Чад Берд и Мишель Лукомски, юристы из Института права и военного дела имени Либера в Вест-Пойнте, видят в украинском эксперименте как перспективы, так и опасности.

Они утверждают, что, хотя такие системы поощрений могут укрепить дисциплину, поскольку каждый удар должен быть документирован и проверен, они также рискуют снизить чувствительность операторов или исказить приоритеты, если баллы преобладают над сдержанностью.

"Эта система должна дополнять, а не заменять командный надзор и юридическую экспертизу", — пишут они.

Украинский солдат, пожелавший остаться анонимным, поделился схожими опасениями с The Washington Times: "Я слышал, что система баллов, из-за её акцента на ущербе технике и меньшей ценности пехоты, влияет на тактику применения наших беспилотников".

Однако он отмечает, что подавляющее численное превосходство россиян, как правило, подрывает эти опасения. "Мы поражаем всё, что можем, и целей не так много, чтобы нашим экипажам приходилось в полёте выбирать между техникой и пехотой".

Дроны на фронте

Как сообщалось, издание Forbes отмечает, что в результате активного применения беспилотников на фронте образовалась так называемая килл-зона, которая может достигать 25 километров вглубь от линии соприкосновения.

Также СМИ писали, что с лета Украина активизировала атаки с использованием дронов большой дальности по России, нанося удары по энергетической инфраструктуре и ослабляя ее противовоздушную оборону. И эти глубокие удары дали Киеву инициативу в важный момент.

