Чтобы новая прическа принесла радость, планируйте ее в удачные даты.

Чтобы новая прическа выглядела роскошно и приносила позитив, недостаточно обратиться к хорошему парикмахеру. Не менее важно подобрать правильный день для стрижки. У каждой даты есть особая энергетика, которая определяет успешность процедуры.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 определяет, насколько удачным будет определенный день по фазе Луны. Чтобы добиться желаемого результата, планируйте визит к мастеру в соответствии с этими рекомендациями.

Когда стричь волосы по лунному календарю

Некоторые люди верят во влияние фаз спутника на здоровье. Считается, что растущая луна подходит для кратковременного окрашивания и быстрой стрижки. В убывающую луну волосы растут медленнее и не спутываются, поэтому их хорошо укладывать. Полнолуние лунный календарь стрижек считает лучшим днем для обновления прически, а вот в новолуние энергия Луны минимальна и результат предсказать нельзя.

Видео дня

Лунный календарь в ноябреназывает такие фазы:

Луна растет 1-4 и 21-30 числа.

полнолуние будет 5 ноября;

Луна убывает 6-19 числа

новолуние ожидается 20 ноября.

Благоприятные дни для стрижки волос - 1,5-6, 11-12, 14, 17, 22-27 ноября.

Неудачные дни - 7, 9, 16, 18-20, 28, 30 ноября.

Есть также отдельные рекомендации о том, когда стричь волосы к деньгам. Особую финансовую энергетику будут иметь даты 1, 3, 11, 16-17, 22, 24 ноября. Если укоротить шевелюру в эти даты, то сможете привлечь финансовый успех.

Также запомните, когда стричь волосы нельзя ни в коем случае: это 9, 20 и 28 число. Невозможно предсказать, какой получится новая стрижка. По возможности стоит избегать этих дат.

Окрашивание удачно пройдет 5-7, 11, 13-14, 17, 25 ноября. Фермент отлично впитывается в волосы. Новый цвет окажется вам к лицу и принесет много удовольствия. Даже непростые техники вроде отбеливания и маскировки седины получатся с первого раза.

Делать завивки и укладки календарь стрижек рекомендует 6, 11-12, 14, 17-19 числа. Эти даты выпадают на убывающую луну, когда шевелюра становится особенно мягкой и податливой. Волосы легко примут желаемую форму.

Вас также могут заинтересовать новости: