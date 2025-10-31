Православный праздник сегодня в народе прозвали Кузьма и Демьян.

1 ноября по новому православному календарю в Украине вспоминают святых чудотворцев Косму и Дамиана Асийских, которых называли "бессребрениками" за бескорыстную помощь людям. Верующие почитают святых как покровителей врачей и целителей. Какие традиции и приметы связаны с датой, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в новом и старом календаре

1 ноября (это 14 ноября по старому стилю) в православии чтут память святых братьев Космы и Дамиана Асийских - целителей и чудотворцев.

Братья жили в Малой Азии в II-III веках. Так как отец умер, то их воспитывала мама, которая привила сыновьям христианскую веру и милосердие. Косма и Дамиан обладали даром врачевания, они выучились медицине и лечили больных бескорыстно, как сказано в Евангелие: "Даром получили - даром давайте". За это в народе Косму и Дамиана прозвали бессребрениками.

Предание гласит, что братья совершили множество чудесных исцелений, а однажды спасли женщину, от которой отказались врачи. Она в благодарность принесла Дамиану три яйца и так просила их принять во имя Святой Троицы, что тот не смог отказать. Но когда об этом узнал Косма, то решил, что брат нарушил обет бескорыстия. Он рассердился и велел после смерти похоронить их раздельно. Косма умер первый, а когда умер Дамиан, произошло чудо: верблюд, на котором везли тела, заговорил человеческим голосом и велел хоронить их вместе – тот дар, который принял Дамиан, был принят не за деньги, а во славу Божию.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

вспоминают священномученика Иоанна, епископа, и Якова, пресвитера;

мучениц Кириену и Юлианию;

мучника Эрминингельда, царевича Готского;

мучеников Кесария, Дасия и других.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 1 ноября почитают пророка Иоиля.

О чем попросить у святых в этот день, обычаи и что сегодня нельзя делать

Косму и Дамиана считают покровителям врачей, целителей, кузнецов, домашней живности и детей. В молитвах святых просят:

здоровья и исцеления - для себя и близких, а также для домашних животных, так как Косма и Дамиан лечили и их, защиты от болезней;

счастливой семейной жизни, мира и благополучия в доме, а незамужние девушки - хорошего жениха;

помощи в учебе, работе и новых начинаниях - считается, что святые помогают в умственном труде и ремеслах.

В народе день называют Кузьма да Демьян. В это время было принято завершать все работы в поле, саду и огороде, готовить кашу из зерна нового урожая и печь пироги.

В православный праздник 1 ноября церковь призывает избегать ссор, сквернословия, зависти, осуждения.

По народным поверьям, в праздник нельзя отказывать в помощи и милостыне, но подавая милостыню, нельзя смотреть человеку в глаза - считается, что можно встретиться с нечистью, принявшей человеческий облик. Не советуют совершать крупные покупки, заниматься тяжелым физическим трудом и начинать новые дела.

Приметы на 1 ноября

Погода дня подсказывает, какой будет зима и грядущая весна:

слякоть и грязь на дороге - морозы будут только через месяц;

птицы летят высоко - будет много снега, а если низко - почти не будет;

холодно и пошел снег - весна будет поздней и суровой;

день теплый и солнечный - зима будет мягкой и спокойной.

Одна из примет этого дня: если в ночь на Кузьму и Демьяна услышишь мяуканье котов, то следующий год принесет счастье и достаток.

