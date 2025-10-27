Лунный посевной календарь поможет выбрать самые удачные даты для посадки овощей и деревьев.

С наступлением холодов работы в саду и огороде затихают, но не останавливаются полностью. Также короткий световой день и дефицит солнца влияют на комнатные растения.

Мы разобрались, что стоит посадить в последний месяц осени, чтоб добиться прекрасного результата. Посевной календарь на ноябрь - далее в материале.

Что можно посадить в открытый грунт в ноябре

В первую очередь важно упомянуть, какие овощи можно посадить в ноябре. Можно попробовать посеять морковь, свеклу и редис. Стоит выбирать сорта, которые хорошо переносят холод. Часто в теплицах зимой выращивают также капусту, лук и всевозможную зелень. Кроме того, нельзя забывать и о декоративных цветах и кустарниках.

Видео дня

Считается, что культуры стоит сеять в определенные даты месяца, чтоб они хорошо взошли и дали прекрасный результат:

с 3 по 7, а также с 10 по 14 ноября - озимый чеснок;

3-7 и 10-14 ноября - лук-севок;

3-15 ноября - горчицу и фацелию (сидераты);

3-7 и 22-27 ноября - зелень (укроп, шпинат, салат, базилик кинзу и рукколу);

3-7 и 10-14 ноября - тюльпаны, гиацинты и нарциссы;

3-7 и 22-27 ноября - барбарис, гортензии розы.

Некоторые задумываются, можно ли сажать деревья в ноябре. Это особенно актуально, если пропустили все сроки или долго определялись с растениями.

На самом деле все зависит от погоды. Если у вас тепло и земля не замерзла, то сезон в ваших краях еще не окончен. Корни могут расти даже при температуре +4 градуса. Такие деревья пройдут естественную закалку и будут лучше переносить перепады температуры. Кроме того, всю свою энергию они направят именно на развитие корней. В итоге к весне у них будет много накопленных сил для наращивания стеблей и листьев.

В последний месяц осени хорошо примутся рябина, калина и боярышник. Это зимостойкие культуры, а потому холод им не страшен. Если же нужны декоративные деревья, то стоит рассмотреть каштан, иву, клен, дуб, тую и любые другие хвойные деревья.

Для комнатных растений это тоже особая пора. Хотя они не так зависят от влияния температуры, находясь в комнатных условиях, количество солнечного света все еще очень важно.

В этот период можно без проблем посадить драцены, бегонии, плющи, антуриумы и гипоэстесы.

Посевной календарь 2025 - лучшие даты

Лунный посевной календарь на ноябрь позволит выбрать подходящие даты согласно фазам Луны. Как известно, это небесное тело оказывает огромное влияние на Землю.

Благоприятными считаются 1, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 29 числа ноября.

Воздержаться от садоводства стоит 5, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26, 27.

Также есть нейтральные дни. Посадка и пересадка растений в эти даты никак не повлияет на растения. С одной стороны - вы не получите никакого дополнительного позитивного эффекта, а с другой - плохих результатов, с большой вероятностью, также не будет. Поэтому будет полезно запомнить: 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 30 ноября.

В неблагоприятные дни стоит собирать опавшие листья, перекапывать грядки, вносить удобрения и заниматься другой важной работой.

Вас также могут заинтересовать новости: