Актер пришел на съемочную площадку пьяным.

Ирландский актер Колин Фаррелл во время работы над фильмом Стивена Спилберга "Особое мнение" пришел на съемочную площадку настолько пьяным, что потратил на одну реплику 46 дублей.

Как пишет The Guardian, это изрядно разозлило его партнера по фильму, Тома Круза. Сам Фаррел признался, что это был один из худших дней в его жизни. Накануне своего дня рождения, 31 мая, актер устроил громкое празднование, а уже в шесть утра должен был ехать на съемку:

"Я сделал кучу глупостей той ночью. Лег в постель, выключил свет - и сразу зазвонил телефон: водитель сообщил, что уже 06:10. Я подумал: "О, черт".

Несмотря на то что ассистент режиссера пытался отстранить его от работы, Фаррелл настаивал, что справится, попросив шесть бутылок пива и пачку сигарет. Однако на съемочной площадке он долго не мог произнести строчку "I'm sure you've all grasped the fundamental paradox of precrime methodology". Закончить дубль удалось лишь после 46 попыток:

"Том не был очень счастлив", - признался Фаррелл.

Издание отмечает, что Круз известен своей бескомпромиссной дисциплиной на работе. Напомним, в 2020 году актер накричал на съемочную группу фильма "Миссия невыполнима 7" за нарушение карантинных правил.

