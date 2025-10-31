Теперь бывший герцог Йоркский - просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Букингемский дворец официально подтвердил, что родного брата короля Чарльза, 65-летнего Эндрю, лишили титула "принца".

Как пишет BBC, отныне он будет носить имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, а также будет вынужден покинуть свою резиденцию Royal Lodge в Виндзоре, где жил с 2004 года. Ему предоставили другое жилье на территории поместья Сандрингем, которое будет финансировать король из частных средств.

Экс-супруга Эндрю, Сара Фергюсон, также покинет Royal Lodge. Ранее она потеряла титул герцогини Йоркской и вернулась к своей девичьей фамилии. Две взрослые дочери Эндрю, Евгения и Беатрис, сохранят свои титулы принцесс.

Представители правительства Великобритании поддержали решение монарха. Министр культуры Лиза Нэнди заявила, что этот шаг посылает мощный сигнал жертвам насилия.

Напомним, Эндрю отказался от титула Герцога Йоркского и всех публичных обязанностей после того, как Вирджиния Джуффре обвинила его в сексуальном насилии, когда она была несовершеннолетней.

Хотя принц всегда отрицал все обвинения, дело нанесло серьезный удар по его статусу. Ситуацию вновь обострили воспоминания Джуффре, опубликованные посмертно в 2025 году, где она повторила свои утверждения.

