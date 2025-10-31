По словам премьер-министра, "нужно заставить американцев понять это".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября хочет объяснить ему, почему его страна зависит от российских энергоносителей. Об этом пишет Telex.

Как рассказал Орбан, поскольку Венгрия не имеет моря, то прямые морские перевозки невозможны, а значит, страна зависит от сухопутных трубопроводов, по которым могут поступать энергоносители. Мол, если Венгрия не адаптируется к ситуации, которая возникла в результате введения американских санкций против нефтяных компаний РФ, у нее не будет энергии.

По словам премьер-министра, "нужно заставить американцев понять это", чтобы "получить какое-то освобождение от санкций США" в отношении импорта энергоносителей из России.

"Каждое государство имеет право защищать себя на национальном уровне от такого режима санкций", - подчеркнул Орбан.

Как отметило издание, венгерское правительство пытается продемонстрировать, что отказ от российских энергоносителей является очень дорогой и опасной инициативой, которую хочет навязать "злой Запад". Однако эксперты считают, что на самом деле это не так.

"Если бы страну заставили отказаться от российских энергоносителей позже, были бы значительно большие риски и расходы, чем если Венгрия начнет этот процесс сейчас по собственному желанию", - говорится в материале.

Позиция Орбана относительно санкций США против России

Как сообщал ранее УНИАН, Орбан раскритиковал санкции США против российской нефти. По его мнению, Трамп допустил ошибку, введя жесткие ограничения против "Роснефти" и "Лукойла". Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Трамп "перегнул палку" в отношении Москвы, Орбан ответил: "С венгерской точки зрения - да. Мы будем искать выход из этой ситуации, прежде всего для Венгрии".

Также стало известно, что Орбан поедет к Трампу обсуждать американские санкции против российской нефти. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, это будет ключевая тема встречи двух лидеров на следующей неделе в Вашингтоне.

