Пострадавшие работали вблизи места обстрела, некоторые проходили мимо, а кто-то даже не выходил из квартиры.

Российская оккупационная армия нанесла массированный артиллерийский удар по Херсону, в результате чего были повреждены торговые павильоны на рынке, есть погибшие и много раненых.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, оккупанты снова обстреляли один из районов города. Из-за вражеского удара повреждения получили торговые павильоны, на месте возник пожар. По предварительной информации, два человека погибли.

"Пожарно-спасательное подразделение оперативно прибыло на место происшествия и провело работы по ликвидации возгорания и устранению последствий обстрела. Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных атак", - отмечают в главке.

Глава Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил, что во время обстрела Днепровского района города погибли 56-летняя женщина и 51-летний мужчина.

"Кто-то работал вблизи места обстрела, кто-то проходил мимо, кто-то даже не выходил из квартиры... Под удар попали жилые дома и один из местных рынков, где в это время обычно много людей. И российские военные знали об этом", - отмечает чиновник.

В Херсонской городской военной администрации уточнили, что среди раненых - 63-летняя херсонка, которая получила контузию, минно-взрывную травму и травмы глаз. Еще две женщины - 62 и 63 лет - получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, двое мужчин 51 и 48 лет - контузию и минно-взрывные травмы. "73-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В момент атаки оккупантов она была в квартире", - рассказали в военной администрации.

Также известно, что начато расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса). По данным Херсонской областной прокуратуры, ориентировочно в 11:00 оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. По данным пресс-службы ведомства, кроме двух погибших, еще восемь гражданских получили травмы и ранения. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Удары по Херсону

Напомним, 29 октября армия РФ нанесла удар по детской больнице Херсона, пострадало много людей, среди которых - 4 детей и медицинские работники. В частности, у 9-летней девочки - минно-взрывная травма и осколочное ранение голени. По словам представителей местных властей, в момент удара в здании находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. Зданию больницы нанесены значительные разрушения, взрывной волной повреждены близлежащие сооружения.

