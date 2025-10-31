Маршрут подойдет для путешественников любого типа, ведь его можно преодолеть пешком, на велосипеде или автомобилем.

В Хмельницкой области обустроили новый туристический маршрут к легендарному затопленному селу Бакота, которое называют "украинской Атландитой".

Как сообщили на своей странице в Facebook авторы инициативы из общественной организации "Культурный Клуб", на данный момент уже установлена маркировка маршрута "От Гораевки до Бакоты", созданного в рамках проекта "Голоса Бакоты" при поддержке Украинского культурного фонда.

Таким образом, теперь туристам будет гораздо проще ориентироваться по дороге ко всем десяти точкам маршрута благодаря специальным указателям.

"Мы создали маршрут, который соединяет село Гораевка с Бакотским заливом. Шаг за шагом он проводит через места силы, муралы, пейзажи и память – все, чем живет это место", – отмечают авторы проекта.

При этом с помощью специальных QR-кодов на карте маршрута можно будет открыть офлайн 3D-туры и аудиогид к маршруту.

Также сообщается, что офлайн-карта маршрута уже доступна в пространстве "Бакота Хаб".

Кстати, в рамках этого маршрута "Бакота Хаб" создал ряд тематических муралов, которые "двигаются" – один из них уже можно увидеть в селе Гораевка рядом с Бакотой.

Как отмечают авторы идеи, чтобы увидеть, как мурал "оживает", достаточно навести смартфон на стену дома в селе.

Новые интересные туристические маршруты в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее новый 32-километровый туристический маршрут обустроили возле курорта Сатанов в Хмельницкой области.

Кроме того, в конце лета в Карпатах запустили обновленный "Закарпатский туристический путь", впоследствии он должен соединить пять стран.

