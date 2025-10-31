Семья артиста живет в съемной квартире площадью около 70 квадратных метров.

Украинский актер театра и кино Артур Логай рассказал, сколько денег нужно его семье для комфортной жизни в украинской столице.

В разговоре с блогером Ангелиной Пичик он вспомнил, что в 2017 году снимал "халупу" за 4 тысячи 200 гривень, тогда ему на месяц хватало суммы в 15 тысяч. Если бы он жил один сейчас, то тратил бы до 50 тысяч гривень. Его жена - блогерша и художница Евгения Логай - согласилась, что максимальная цифра достигает 60 тысяч.

Сейчас они тратят около 100-110 тысяч гривень - в эту сумму входит аренда квартиры и расходы на детей. Евгения призналась, что также много денег уходит на продукты.

Пара пригласила блогершу к себе домой - в квартиру, которую они снимают за 34 тысячи гривень. Семья живет там уже около 1,5 года. Они устроили Пичик рум-тур и накормили завтраком, после чего она вместе с Евгенией отвезла маленького Льва в школу и посетила их шоурум. Совместный день закончился посещением репетиции Логая в театре.

Напомним, последние месяцы не были для Артура Логая слишком счастливыми - актер потерял палец на руке и попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

