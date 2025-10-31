Девушка рассказала, с какими проблемами столкнулась в отношениях.

Одна из участниц 14-го сезона "Холостяка" 21-летняя София Шамия ошеломила историей о своем первом бойфренде. Как оказалось, девушка несколько лет встречалась с иностранцем.

Во время третьего выпуска шоу "Холостяк" "Мисс Украина 2023" раскрыла подробности своих первых отношений. Девушка встречалась с японцем, представителем традиционной преступной группировки - якудза.

"Да, были серьезные отношения. Это было около двух лет. Парень был иностранцем, японцем - это была моя первая любовь. Было очень много моментов, которые он не мог изменить. В Японии другая культура. Он еще был якудзой, он был мафией", - поделилась София.

Видео дня

Шамия также призналась, что бойфренд, с которым она встречалась два года, кинул ее на деньги. По словам девушки, у них был совместный бизнес, с проблемами которого София была вынуждена разбираться сама.

"Наши пути разошлись и это невозможно было спасти. У нас был совместный ресторанный бизнес, зарегистрированный на меня. В одном из ресторанов были долги больше чем 10 000 долларов. Мне тогда было 19 и он эти долги оставил на меня. В течение месяца я отдала все долги и приехала в Киев", - вспомнила модель.

Напомним, что в первом выпуске "Холостяка" Софию Шамию пристыдили другие участницы. УНИАН писал, что стало причиной конфуза.

Вас также могут заинтересовать новости: