Тушить "пожар" на одном направлении Украина сейчас может, только жертвуя другими направлениями.

Одновременные кризисы на нескольких направлениях фронта от Купянска до восточной части Днепропетровщины свидетельствуют о нарастающем истощении украинской армии, которой не хватает сил, чтобы сдерживать россиян на всех важных участках. Об этом говорится в публикации французской газеты Le Figaro.

Авторы публикации отмечают, что на сегодня уже около 80% территории Покровска находятся в "серой зоне", если верить картам мониторингового проекта Deep State. Это также означает большую опасность для соседнего Мирнограда.

Как пишет Le Figaro, большинство военных аналитиков сейчас считают, что Покровско-Мирноградская агломерация уже обречена. Поэтому в ближайшие недели можно ожидать маневр по отводу украинских войск из этого "кармана", чтобы избежать лишних потерь.

Теоретически Украина уже имеет новые укрепления к северу от Покровска. Но вопрос в том, есть ли у ВСУ достаточно пехоты, чтобы эти укрепления занять и удерживать, отмечают французские журналисты.

Острая нехватка живой силы в украинской армии постоянно дает о себе знать. Так называемый Добропольский прорыв, который произошел в августе и который окончательно удалось ликвидировать только к концу октября, был следствием именно этого: россияне нашли дыру в украинской обороне и затянули в нее много пехоты.

Параллельно с битвой за Покровск наблюдаются кризисные явления в украинской обороне в Купянске и на востоке Днепропетровской области, из-за чего вырисовывается угроза для Гуляйполя в Запорожье. Также россияне уже прямо угрожают Константиновке, Лиману и Северску.

Все это ставит под вопрос способность Украины удержать Славянско-Краматорско-Константиновскую агломерацию - последнюю группу городов на Донбассе, подконтрольную Украине. Украинская армия оказалась в ситуации "перегрузки приоритетов", заявил в разговоре с Le Figaro неназванный французский военный.

"Это симптомы ухудшения военного ослабления. Если украинцам удастся стабилизировать один сектор, это произойдет за счет трех других, которые вскоре падут", - пессимистично заключает он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, сейчас россияне присутствуют на севере города Купянск. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, россияне пытаются отрезать украинскую логистику с помощью дронов, но украинцы то же самое делают с российской логистикой. Поэтому в огневом окружении находятся обе армии.

Также мы рассказывали о сложной ситуации на востоке Запорожья и Днепропетровщины. По словам военного эксперта Павла Лакийчука, россияне движутся с востока - от границы Донецкой области - обходя с севера линию обороны, построенную для сдерживания атак с южного направления.

