Курс гривни к евро установлен на уровне 48,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,89 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

На сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня также усилилась. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,41 гривни за один евро, то есть гривня прибавила 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/41,93 грн/долл., а евро - 48,43/48,45 грн/евро.

В обменниках Украины средний курс доллара 31 октября составил 41,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,85 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,46 грн/евро, а курс продажи - 48,43 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 2 копейки и составлял 42,15 гривни за доллар, а курс евро упал сразу на 15 копеек и составлял 49,05 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,55 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Следует отметить, что директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз курса валют в Украине на ноябрь.

