Такая обувь считается довольно универсальной.

В этом сезоне все модные инфлюенсеры выбирают удобные, элегантные и удивительно универсальные kitten-heel - сапоги на тонком, невысоком каблуке.

Who What Wear пишет, что эта модель идеально балансирует между комфортом и шиком, добавляя образу изысканности, при этом не жертвуя удобством. Вполне возможно, что такие сапоги станут одним из самых разумных вложений в гардероб осени и зимы 2025 года.

Модницы сочетают kitten-heel-сапоги с серым пальто и джинсами, тренчем и темным свитером на молнии, а также с черными джинсами и коричневым гольфом. Все три варианта доказывают, что эти сапоги являются настоящим залогом стильного образа.

Такие сапоги подходят и к джинсам, и к пальто, и к офисному луку, мгновенно делая любой наряд дороже на вид. Так что, если вы ищете универсальную обувь сезона, обратите внимание на kitten-heel.

Напомним, ранее обозреватели определили три оттенка, которые активно выбирают люди, следящие за модой и задающие тренды.

