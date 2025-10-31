Известна дата премьеры фильма.

Netflix выпустил финальный трейлер нового фильма Гильермо дель Торо "Франкенштейн", премьера которого состоится уже 7 ноября.

Как сообщает Tudum, сюжет сосредоточен на классической истории Мэри Шелли о Викторе Франкенштейне - невероятно талантливом, но эгоцентричном ученом, который в ходе одного из экспериментов создает ужасное существо. В конце концов это приводит к гибели как создателя, так и его жуткого творения.

Главные роли сыграли Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот и Кристоф Вальц. Режиссером и сценаристом стал оскароносный Гильермо дель Торо, известный по таким работам, как "Пиноккио", "Хеллбой" и "Форма воды".

В новом и уже финальном трейлере "Франкенштейна" можно рассмотреть всех основных персонажей, а также немного больше понять природу действий Франкенштейна и его творения.

"Я должен признаться: я никогда не думал, что будет после создания... Я создал действительно нечто ужасное", - говорит ученый в анонсе.

Франкенштейн - финальный трейлер

Экранизировать культовый роман было мечтой мексиканского кинематографиста. Дель Торо работал над лентой в течение десяти лет. Главным замыслом режиссера было показать, что даже монстры способны любить. Он отметил, что наконец вернулся к созданию того, что ему действительно нравится.

Напомним, что ранее Netflix выпустил трейлер "Франкенштейна", в котором впервые показал монстра в исполнении 28-летнего актера Джейкоба Элорди.

