Трамп сообщил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания американских ядерных боеприпасов - впервые за более чем три десятилетия. По его словам, это необходимо для того, чтобы уравнять уровень активности Соединенных Штатов с Китаем и Россией, пишет The Hill.

"Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна", - напомнило издание слова Трампа, которые он написал на платформе Truth Social.

Он добавил, что не хотел принимать такое решение, однако, по его словам, "не имел выбора":

"Из-за огромной разрушительной силы этого оружия я ненавижу это делать, но другого выхода нет! Россия - на втором месте, а Китай пока далеко позади, однако через пять лет может нас догнать".

Как пишет издание, заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений о том, что Россия на прошлой неделе успешно испытала новую крылатую ракету с ядерным потенциалом. Этот шаг "вызвал международную обеспокоенность и осуждение со стороны Трампа".

Авторы добавили, что ядерное соперничество между США и Россией было одним из ключевых признаков холодной войны XX века, когда напряженность постоянно росла.

В статье напомнили, что последнее испытание ядерного оружия с детонацией взрывного заряда в США состоялось в сентябре 1992 года и называлось Divider. Оно прошло на испытательном полигоне в 100 километрах от Лас-Вегаса - ныне известном как Nevada National Security Site.

После распада Советского Союза, американцы прекратили испытания и в 1996 году подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Советский Союз прекратил собственные ядерные испытания в 1990 году. И после этого по официальным данным Россия их не проводила. В то же время, в последние годы неоднократно звучали обвинения, что Москва осуществляла тайные испытания маломощных ядерных зарядов. Один из бывших высокопоставленных чиновников США заявлял, что такие тесты, вероятно, происходили еще во время первой каденции Трампа.

Возобновление ядерных испытаний в США: что известно

Напомним, что по словам президента США, испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем должны начаться немедленно. Однако Трамп не уточнил, идет ли речь об использовании реальных боезарядов.

Его заявление прозвучало после сообщений об испытаниях Россией двух ядерных боеголовок с ядерным двигателем, хотя подрыва зарядов не произошло.

Эксперты считают, что решение Трампа возобновить ядерные испытания может разрушить глобальное табу, существующее уже три десятилетия. У некоторых это вызвало тревогу и недоумение, ведь они считают, что физические испытания являются устаревшими и только ускорят гонку вооружений.

