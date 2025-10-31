Авторитетный американский журнал описал, какими могут быть первые конкретные шаги Украины в НАТО.

В ускоренном порядке и в реальном времени перестраивается система безопасности в Европе. Процесс ускорили война России против Украины и возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом, что поставили под сомнение основные принципы, на которых держалась коллективная безопасность Европы. Как пишет Foreign Policy, Европа одновременно оказалась под угрозой со стороны России и потеряла Соединенные Штаты, как своего главного гаранта безопасности.

Тем временем, пишут авторы, Россия активно перевооружается и восстанавливает боеспособность своих войск, продолжая войну против Украины.

"Кремль уже рассматривает себя как воюющего с Европой, хотя это проявляется в основном через так называемые гибридные атаки по всему континенту. Россия перешла на военную экономику, на которую сегодня тратит около 40 процентов бюджета. Цель — создать армию численностью 2,38 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона должны быть действующими военнослужащими. Москва выпускает 1500 танков в год, производит боеприпасов за три месяца больше, чем НАТО — за год, и утверждает, что успешно испытала крылатую ракету с ядерным двигателем", - пишет издание.

Они задают вопрос, что же может сделать Европа в ситуации, когда Россия, вероятно, готовится к нападению, а США больше "не прикрывают спину". И отвечают на него:

"Европе необходимо включить Украину в собственную систему безопасности. Закаленная в боях, опытная и глубоко мотивированная противостоять российской агрессии, Украина не должна рассматриваться лишь как получатель военной помощи. У нее есть потенциал стать одним из важнейших поставщиков безопасности — возможно, самым важным — для остальной Европы, особенно в условиях, когда США отходят от континента".

На практике, считают авторы, Украина уже является важным гарантом безопасности Европы и защищает весь европейский континент. Они поясняют, что Украина ослабляет Россию, связывает ее силы и служит передовым рубежом обороны для союзников по НАТО. А такое сопротивление Украины трансформирует само представление Европы о коллективной обороне.

"Сегодня главный вопрос — как формализовать и закрепить эту роль Украины в более широкой европейской архитектуре безопасности", - говорится в статье.

Отмечается, что украинская армия – вторая по численности армия в Европе после России. Это около 900 тысяч военнослужащих, которые "выполняют основную задачу НАТО — оборону от российской агрессии — с 2014 года". При этом украинские войска лучше всех понимают характер современной российской войны и новую реальность — войну дронов.

"Опыт Украины в противодействии беспилотникам уже помогает странам НАТО на переднем крае. А украинские военные умеют пользоваться оружием НАТО лучше, чем сами натовцы. Работая с разнородным набором западных систем, они точно знают, что эффективно на фронте. Им приходилось искать практичные решения и обходные пути, когда натовское оружие оказывалось менее результативным, чем ожидалось. Украина стремительно развивает собственную оборонную промышленность, специально ориентированную на противостояние России", - пишут авторы.

Также в материале говорится, что особая роль Украины в обеспечении безопасности Европы может быть обеспечена пактом безопасности между Украиной и странами Балтии, поскольку уязвимость Эстонии, Латвии и Литвы очевидна на текущий момент.

"Эти страны — наиболее открытый участок восточного фланга НАТО, постоянно подвергающийся гибридным атакам со стороны России", - добавили авторы статьи.

Они предположили, что Украина могла бы обязаться направить свои войска для совместной обороны Балтийских стран вместе с НАТО. Такой пакт, предполагается, мог бы предусматривать поставки вооружений, боеприпасов, логистическую поддержку и обмен разведданными. А отдельное соглашение с Польшей обеспечило бы транзит украинских войск и техники в страны Балтии.

"После завершения или стабилизации текущей войны украинские подразделения могли бы разместиться в Эстонии, Латвии и Литве рядом с войсками НАТО. Украинские военные, имеющие боевой опыт, могли бы обучать и готовить балтийские силы. Для размещения украинских войск и складирования оружия могла бы использоваться и шведская островная база Готланд", - говорится в материале.

А Украина в рамках пакта могла бы сохранить за собой право наносить удары по России напрямую, если та нападет на одну из балтийских стран. Это, безусловно, вызовет споры, но "не будет отличаться от принципа коллективной обороны, закрепленного в статье 5 НАТО".

Сокращение американского присутствия в Европе

Напомним, что из СМИ стало известно, что США сокращают число своих военных в нескольких странах Восточной Европы. Они отвежут военных из Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

В Румынии уже прокомментировали, что место американских солдат займут военнослужащие стран НАТО. Кроме того, страна будет усиливать собственное ППО, в том числе строить завод по производству дронов вместе с Украиной.

