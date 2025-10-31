Герой "Холостяка" рассказал, как ведет себя на первых свиданиях.

Известный украинский актер и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк признался, как обычно ведет себя на свиданиях. По словам звезды, он может быть не слишком приятным в общении.

В третьем выпуске "Холостяка" прошли первые свидания сезона. Именно поэтому главный герой решил еще больше открыться перед участницами и зрителями. В частности актер признался, как на самом деле ведет себя во время знакомства с девушками.

Как оказалось, Тарас может растеряться на первом свидании. Он отметил, что обычно ему сложно расслабиться.

"На первом свидании я веду себя иногда, как придурок. Ну я шучу как-то неуместно. Я не могу расслабиться", - рассказал Цымбалюк.

А вот одна из самых известных участниц шоу - модель София Шамия заявила, что пытается максимально понравиться мужчине на первом свидании, и даже стесняется заказывать разнообразную еду.

"Конечно, на первом свидании я хочу понравиться как можно больше. Буду есть салат и сидеть, сложив ручки, а уже на втором закажу стейк, суп, десерт и салат", - поделилась девушка.

К слову, именно с 21-летней Софией у Тараса Цымбалюка произошло первое свидание. Впрочем, они были не вдвоем, а в компании еще двух участниц.

Ранее одна из участниц шоу "Холостяк-14", которая уже вылетела из проекта, рассказала, почему Цымбалюк может так и не найти любовь.

