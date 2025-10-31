По данным ВМС, вывод объектов из строя - серьезный удар по логистике противника.

Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины нанесли удар ракетами "Нептун" по важным объектам РФ - Орловской ТЭЦ и подстанции Новобрянска, от которых зависит работа военного предприятия. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска", - заявили в Военно-морских силах Украины.

Говорится, что оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.

Видео дня

"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным", - отметили ВМС.

Другие успешные операции Сил обороны Украины

Как писал УНИАН, 31 октября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналистам, что Силы обороны уничтожили на территории России один из трех выстрелов "Орешника". По его словам, ранее эту информацию не обнародовали, но точно известно: один из трех "Орешников" успешно уничтожен на их территории в Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР.

Малюк отметил, что это была очень успешная операция, о которой ранее докладывалось исключительно президенту Украины. О событии также знали президенты нескольких других стран. Интересно, что успешная операция, как утверждает глава СБУ, была проведена, когда название "Орешник" в широкой общественности не использовали и россияне "особо им еще не угрожали". По данным украинской разведки, Москва имела возможность трех выстрелов "Орешником", один из них агрессор использовал, еще один уничтожили ВСУ. То есть у РФ остался как минимум один выстрел.

Вас также могут заинтересовать новости: