Российский Ан-124, арестованный в первые дни полномасштабной войны, хотят окончательно конфисковать.

Канада планирует передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, который стоит под арестом в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Аниту Ананд.

По ее словам, канадское правительство обратилось в суд с запросом о разрешении на окончательную конфискацию транспортника, принадлежащего российской авиакомпании "Волга-Днепр". Эта компания находится под канадскими санкциями.

"Самолет "Антонов" является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, понесут ответственность, а Украину не оставят отстраиваться самостоятельно", - заявила Ананд.

По словам министра, Россия полностью уничтожила некоторые украинские самолеты "Антонова" в начале войны. Поэтому передача конфискованного российского самолета пополнит парк украинских транспортников.

Ананд также сообщила, что канадское правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета в Украину. Если суд не даст согласие, решение могут принять через специальный закон.

Канадская помощь Украине

Как писал УНИАН, Канада хочет присоединиться к плану ЕС по выделению Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Впрочем главной преградой на этом пути остается позиция Бельгии, где хранится основная часть российских денег.

Также мы рассказывали, что Канада неожиданно отменила контракт на ремонт 25 списанных бронетранспортеров, которые после восстановления планировали передать Украине. Причины решения публично не разглашались.

