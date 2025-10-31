Популярный в Украине овощ дорожает практически ежедневно: сколько теперь стоит

Тепличные комбинаты отгружают огурец уже в среднем на 12% дороже, чем годом ранее.

Цены на огурцы в Украине растут практически ежедневно. Дело в том, что сезон реализации овоща из местных теплиц подходит к завершению.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 грн/кг ($2,38-2,86/кг) в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Очередное подорожание эксперты объясняют существенным сокращением предложения огурца из местных хозяйств. На сегодняшний день многие теплицы уже заявили о фактическом завершении сезона, а остальные предлагают овощ лишь небольшими партиями. В то же время спрос на этот овощ в Украине остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.

Стоит отметить, что тепличные комбинаты сейчас продают огурец уже в среднем на 12% дороже, чем годом ранее. При этом участники рынка не исключают роста цены на овощ в дальнейшем.

Цены на огурец в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 129,90 грн/кг.

При этом в АТБ его продают по 105,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 139 гривень за килограмм.

Понемногу сезон тепличных томатов в Украине подходит к концу. Поставки из парниковых теплиц прекратились совсем. Из-за этого цены на помидоры в очередной раз выросли.

При этом с начала текущей недели цены на морковь в среднем выросли на 12%.

