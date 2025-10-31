'Ядерный меч' уходит на пенсию: США прощаются с субмариной, которая первой запустила 'Томагавки'

Атомный гигант класса "Огайо", наносивший удары по Ливии в 2011 году, завершит службу в 2026 году - вместе с флагманом серии USS Ohio.

После более четырех десятилетий службы ВМС США готовятся попрощаться с одной из самых известных подводных лодок современности - USS Florida (SSGN-728). Именно этот корабль вошел в историю как первый в своем классе, запустивший крылатые ракеты "Томагавк" в боевых условиях, пишет Slash Gear.

Решение о выводе USS Florida из эксплуатации принято в рамках плана модернизации флота, согласно которому все подводные лодки класса "Огайо" постепенно заменят новейшие "Колумбии" в 2026-2028 годах.

Субмарины класса "Огайо" десятилетиями оставались "ядерным мечом" США. Сначала они предназначались исключительно для запуска баллистических ракет Trident II в случае глобального конфликта. Однако после сокращения арсенала в 1990-х годах четыре лодки переоборудовали под ударные платформы (ПЛАРК), способные запускать до 154 "Томагавков".

Самой известной боевой миссией USS Florida стала операция "Одиссея: Рассвет" в марте 2011 года, когда лодка выпустила более 90 ракет по Ливии, уничтожив элементы ПВО страны и открыв путь для авиаударов коалиции.

Во время последнего развертывания в 2022-2024 годах USS Florida совершил кругосветное путешествие, действуя в Атлантическом и Тихом океанах и противодействуя угрозам со стороны Ирана, Китая и России. Экипаж менялся пять раз, а миссия длилась 727 дней.

Вместе с USS Florida в 2026 году на пенсию уйдет и первая лодка серии - USS Ohio (SSGN-726). Так завершится 43-летняя история боевой службы легендарных подводных гигантов, которые десятилетиями оставались "невидимыми стражами" американской безопасности.

