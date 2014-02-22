Москаль: поджог и полное уничтожение Дома профсоюзов совершило спецподразделение «Альфа»

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль.

По его словам, «бойцы «Альфы» пробрались в здание со стороны отеля, прилегающей с Крещатика».

«Цель, которая была положена перед антитеррористической операцией «Бумеранг», - не только зачистка Евромайдана, но и уничтожение штаба оппозиции, а также всего ресурсного обеспечения, которое находилось в Доме профсоюзов. По достоверным данным, в процессе поджога несколько человек были убиты из огнестрельного оружия. Возможно, их тела полностью сгорели», - сообщил Москаль.

Политик обратился к генпрокурору Украины Виктору Пшонке с требованием срочно создать следственно - оперативную группу с привлечением научно -исследовательских криминалистических институтов, провести полный осмотр сгоревшего Дома профсоюзов для выявления напалма, который применялся «Альфой» при поджоге, других вещественных доказательств, и останков людей с пулевыми ранениями.

Москаль также требует срочно изъять всю документацию «Альфы» и выяснить, где бойцы спецподразделения находились в период поджога Дома профсоюзов.