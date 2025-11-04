Главная елка страны: в КГГА сообщили где и когда она будет установлена

Подготовительные работы планируют начать с 8 ноября, а работать локация начнет в День святого Николая.

Главную елку страны, уже по традиции, установят на Софийской площади. Рядом будет небольшой каток.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков", - сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что подготовительные работы планируют начать с 8 ноября.

"Локация традиционно начнет работать в День святого Николая - 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю площадку на Софиевской площади - это возьмут на себя меценаты, которые установят, будут обслуживать, а затем демонтируют конструкции. Организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и меры безопасности.

Кроме того, Совет обороны порекомендовал киевским районным госадминистрациям ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

Какой была прошлогодняя елка в Киеве

Как сообщал УНИАН, в 2024 году в Киеве новогоднюю елку зажгли 6 декабря на Софийской площади. Елка была искусственная, белоснежная, высотой 15 метров. Отмечалось, что цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год.

Вас также могут заинтересовать новости: