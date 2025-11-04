Хронический стресс, вызванный войной, в сочетании с нарушением работы медицинских служб имеет серьезные последствия.

Конфликты во всем мире способствуют росту количества инсультов и сердечных заболеваний. И Украина не стала исключением – особенно это прослеживается среди тех, кто живет в прифронтовых регионах.

Как сообщает The Telegraph, общее количество госпитализаций из-за инсультов в Украине выросло на 16%. В некоторых прифронтовых районах показатель увеличился аж на 60%. Аналогичная ситуация может существовать и в других зонах конфликта, например в Газе.

Хронический стресс, вызванный войной, в сочетании с нарушением работы медицинских служб может привести к повреждению сосудов и вызвать образование тромбов. Это резко увеличивает риск инсульта для жителей зон конфликта. Если не оказать своевременную помощь, человека может постигнуть длительное поражение мозга, инвалидность или даже смерть.

Какие типы инсультов существуют

В целом есть два основных типа инсультов: ишемический инсульт и геморрагический. Первый вызван тромбом, блокирующим кровеносный сосуд в мозге, тогда как второй – вызван кровоизлиянием в мозг.

В некоторых случаях инсульты имеют конкретные причины – курение, аномалии сосудов. Но, по словам профессора сердечно-сосудистой медицины и почетного консультанта-кардиолога Шеффилдского университета Тима Чико, конфликты, стресс и нарушения, связанные с войной, увеличивают риск возникновения обоих типов.

"В Украине последние данные показывают, что количество госпитализаций с острым инсультом в 2024 году выросло в среднем на 16% по сравнению с 2021 годом, несмотря на значительное сокращение населения с начала войны в 2022 году", – говорится в материале.

Как война влияет на здоровье человека

Связь между хроническим стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями действует на нескольких уровнях, объясняет Чико. По его словам, стать причиной инфаркта и инсульта может острый стресс. Порой это становится и причиной образования тромбов.

В то же время длительный стресс приводит к нарушениям сна, изменениям в рационе и затрудняет соблюдение здорового образа жизни. Он также может быть причиной тяги к курению или употреблению алкоголя, часто в чрезмерных количествах, говорит Чико:

Все эти факторы, как правило, приводят к повышению вероятности повреждения сосудов и образования тромбов, что вызывает инфаркты и инсульты".

Скрытый кризис в украинской медицине

Медицинские эксперты в Украине предупредили о скрытом кризисе в области здравоохранения. Некоторые общины столкнулись с резким ростом количества инсультов и других сердечно-сосудистых проблем, вызванных войной.

В прифронтовых регионах количество инсультов выросло на 60%. Один из самых больших показателей приходится на Харьковскую область.

"ПТСР – одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся в условиях войны, конечно, не единственная, но очень серьезная. Посттравматическое стрессовое расстройство может привести к инсульту, поскольку люди, страдающие ПТСР, постоянно борются со своей внутренней войной. Мы также говорим о панических атаках, депрессии, тревоге, иногда даже суицидальных мыслях, употреблении алкоголя, а в некоторых случаях – употреблении наркотиков", – пояснила Наталья Некрасова, профессор кафедры неврологии Харьковского национального медицинского университета.

Чаще всего в больницы Харькова попадают женщины, которые ухаживают за детьми и пожилыми людьми в прифронтовых регионах, отметила она.

Перебои в работе, плохие условия жизни, постоянная угроза российских авиаударов и наступления привели к эпидемии хронического стресса, объясняют авторы. Своими мыслями по этому поводу поделился и профессор Чико:

"Стресс от авиаударов может вызвать скачки артериального давления, что может привести к разрыву поврежденной артерии и образованию тромба, который блокирует кровоток".

Война и проблемы с получением лечения

Пациенты также чаще страдают от экстремальных последствий из-за сложности получения быстрого и эффективного лечения. В некоторых прифронтовых районах Украины дорога в больницу может занимать часы. Оказание неотложной помощи затрудняют постоянные обстрелы, повреждения дорог, плохая связь и отключения электроэнергии.

По словам Некрасовой, пациенты с инсультом обычно имеют "золотое окно" около пяти часов для получения лечения. Оно часто включает внутривенный тромболизис – лечение с использованием лекарств, вводимых в вену для растворения тромбов, которые вызывают закупорки. И многие люди приезжают в больницы слишком поздно.

"Однажды настоящая война для украинцев может закончиться, но прошлое может не дать им двигаться вперед. Многие боятся жить нормально из-за собственных мыслей и эмоций. Они могут страдать от навязчивых мыслей, кошмаров и избегания. Хронический стресс будет продолжаться годами, ставя под угрозу тысячи людей", – констатировала она.

Война и здоровье украинцев

Доктор медицинских наук Александр Товкай рассказывал, что война может спровоцировать эпидемию диабета в Украине. По его словам, стресс, в котором живут украинцы, усиливает имеющиеся патологии в организме и вызывает желание "заесть". А это прямой путь к избыточному весу и вызванного им диабета.

"Люди заедают этот стресс и "благодаря" этому гормону у людей появляется избыточный вес. А избыточный вес потом ведет к инсулинорезистентности, что ведет потом у нас, если не обратить на это внимание, к сахарному диабету II типа. То есть стресс потенцирует все это", – отметил врач.

