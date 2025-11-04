Комнатные растения могут не только украшать дом, но и улучшать самочувствие человека. Поэтому автор книги "Как сделать так, чтобы ваши комнатные растения вас полюбили" Джо Бейгли назвал четыре растения, которые должны быть в каждом доме для улучшения вашего здоровья, передает Express.
По его словам, первое место в этом списке заняло алоэ вера. Эксперт отметил, что эти растения не только не требуют особого ухода, однако имеют и мощные кислородные свойства, которые способствуют сну и концентрации внимания.
Также, по мнению Бейгли, в этот перечень вошел комнатный жасмин, который может цвести в течение нескольких месяцев в помещении, выделяя сладкий аромат, который используют для релаксации и терапии.
Кроме того, каучуковое дерево упоминается во многих исследованиях благодаря своей способности очищать воздух. А зонтичное дерево является идеальным комнатным растением для тех, кто работает дома, ведь, как говорят, оно уменьшает напряжение и повышает производительность.
"Комнатные растения - это гораздо больше, чем просто эстетика: они помогают уменьшить стресс, улучшить качество воздуха и даже способствуют лучшему сну. Наличие зелени в помещении - это простой способ оставаться на связи с природой, особенно в темные месяцы", - заверил Джо.
В свою очередь эксперт по садоводству из Plants and Flowers Foundation Holland Моник Кемперман добавляет:
"Когда часы переходят на зимнее время и дни становятся короче, многие люди испытывают последствия сокращения дневного света - от снижения энергичности до ухудшения настроения. Пребывание рядом с растениями может быть эффективным способом противодействовать этому. Они приносят цвет, жизнь и ощущение спокойствия в дом, помогая людям чувствовать себя немного более уравновешенными и связанными с окружающим миром в течение холодных месяцев".
