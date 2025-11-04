Комнатные растения - это гораздо больше, чем просто эстетика, говорит специалист.

Комнатные растения могут не только украшать дом, но и улучшать самочувствие человека. Поэтому автор книги "Как сделать так, чтобы ваши комнатные растения вас полюбили" Джо Бейгли назвал четыре растения, которые должны быть в каждом доме для улучшения вашего здоровья, передает Express.

По его словам, первое место в этом списке заняло алоэ вера. Эксперт отметил, что эти растения не только не требуют особого ухода, однако имеют и мощные кислородные свойства, которые способствуют сну и концентрации внимания.

Также, по мнению Бейгли, в этот перечень вошел комнатный жасмин, который может цвести в течение нескольких месяцев в помещении, выделяя сладкий аромат, который используют для релаксации и терапии.

Видео дня

Кроме того, каучуковое дерево упоминается во многих исследованиях благодаря своей способности очищать воздух. А зонтичное дерево является идеальным комнатным растением для тех, кто работает дома, ведь, как говорят, оно уменьшает напряжение и повышает производительность.

"Комнатные растения - это гораздо больше, чем просто эстетика: они помогают уменьшить стресс, улучшить качество воздуха и даже способствуют лучшему сну. Наличие зелени в помещении - это простой способ оставаться на связи с природой, особенно в темные месяцы", - заверил Джо.

В свою очередь эксперт по садоводству из Plants and Flowers Foundation Holland Моник Кемперман добавляет:

"Когда часы переходят на зимнее время и дни становятся короче, многие люди испытывают последствия сокращения дневного света - от снижения энергичности до ухудшения настроения. Пребывание рядом с растениями может быть эффективным способом противодействовать этому. Они приносят цвет, жизнь и ощущение спокойствия в дом, помогая людям чувствовать себя немного более уравновешенными и связанными с окружающим миром в течение холодных месяцев".

Другие советы по растениям

Ранее стало известно, как ухаживать за сансевиерией зимой, чтобы она оставалась здоровой круглый год. По словам экспертов, в холодный сезон растение поглощает меньше влаги, поэтому избыточный полив может привести к загниванию корней.

Также эксперт заявила, что орхидеи будут цвести постоянно, если всегда делать одну простую вещь. Она отметила, что растение "прекрасно" цветет благодаря тому, как именно она поливает орхидею.

Вас также могут заинтересовать новости: