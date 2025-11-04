Кремлевский диктатор сделал ряд заявлений о российском вооружении.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приступила к серийному производству системы "Орешник". Но долго на этом типе вооружения не задерживался, ведь находился на церемонии награждения разработчиков ракет "Буревестника" и "Посейдона", которых мир еще в глаза не видел.

К примеру, Путин заявил, что "Буревестник" якобы превзошел все известные в мире ракетные системы, если сравнивать их по дальности полета, пишут российские СМИ. А вот "Посейдон" двигается со скоростью, которая "кратко превышает скорость всех современных надводных кораблей".

Не забыл бункерный преступник, что эти новые системы имеют огромный потенциал для будущего, поэтому Россия будет "и дальше идти вперед".

"Технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне. В "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы", - отметил он.

Также Путин вспомнил про ядерные технологии. В частности, он заявил, что будущие ракеты на ядерной установке смогут быть и сверхзвуковыми. А еще добавил, что, в зоне испытаний "Буревестника" 21 октября, находился разведывательный корабль НАТО, которому они "не мешали", но и который мог посмотреть на работу российских военных.

Другие заявления кремлевского диктатора

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Путин сделал лживое заявление о ситуации в Покровске и Купянске. Он заявил, что ВСУ якобы попали в окружени в обоих городах. И именно поэтому оккупанты "не против пустить СМИ в зону окружения противника".

Кроме того, Путин также назвал заявление Зеленского об ударах по Кремлю "шантажом и понтами". По его словам, в ответ на это Россия усилит системы ПВО.

