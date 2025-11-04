В Генштабе говорят, что там продолжается комплексная операция по выявлению сил противника в городской застройке.

В Покровске Донецкой области продолжается накопление российских оккупантов. Осуществляется постоянная фиксация и поражение противника буквально по всему городу.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState. Отмечается, что в Покровске враг уже осуществляет контроль над местностью, обустраивает позиции. Также оккупанты имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город.

Авторы сообщения отмечают, что одновременно продолжаются как попытки зачистки, так и ликвидация врага всеми имеющимися возможностями. Ключевую роль играют пилоты дронов.

Видео дня

Какова ситуация вблизи Покровска

Аналитики DeepState добавили, что противник также пытается взять под контроль местность между Покровском и Гришино, "с одновременными попытками залезть в последнее". При этом там активно продолжаются зачистки специальными группами, ведь это – ключевой участок логистики в Покровск:

"Однако это все не решает главной проблемы – блокирование противника на южных окраинах, чтобы сделать невозможным просачивание в город. А исходя из того, что [враг] там уже обустраивает позиции и берет под контроль местность, эта возможность по сути потеряна".

Ситуация в городе остается критической, пишут в DeepState. Под угрозой находится и Мирноград.

"Если в контексте Покровска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от "внешнего" мира и его потеря будет наиболее обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там", – сказано в сообщении.

Бои в Покровске: что говорят в Генштабе ВСУ

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН сказал, что в Покровско-Мирноградской агломерации ни одно из подразделений Сил обороны Украины в окружении не находится.

Он отметил, что подразделения Вооруженных Сил Украины делают все для осуществления логистики.

В то же время Ковалев отметил, что ситуация в Покровске сложная. Однако сейчас там продолжается комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке. Украинские воины проводят уничтожение и вытеснение российских оккупантов из Покровска.

Война в Украине: это стоит знать

Украинские дроны нанесли удар по важному объекту на территории РФ. Речь о нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Источник УНИАН заявил, что было задействовано более 50 дронов украинского производства. В частности, дроны "Бобер" и FP-1.

Тем временем возле Покровска украинским военным удалось частично отбросить врага и создать логистический коридор. По словам представителя 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ Сергея Окишева, основная цель Сил обороны – еще больше подвинуть россиян именно на северо-восточных окраинах.

Вас также могут заинтересовать новости: