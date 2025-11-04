Футболиста посвятил в рыцари король Чарльз III.

Выдающийся британский футболист и деятель Дэвид Бекхэм получил почетное звание от короля Соединенного Королевства. С этим его поздравила семья в довольно забавной форме.

На церемонии посвящения в рыцари с Бекхэмом была почти вся его семья. В частности, родители, жена Виктория, сыновья Ромео и Круз, а также дочь Харпер. В своем блоге в Instagram, отца поздравил 23-летний Ромео и в шутку обратился к нему:

"Никто не заслуживает этого больше, чем ты, очень тебя люблю. Поздравляю, Сэр папа".

Также Дэвида поздравила его жена Виктория, написав трогательное сообщение о нем. Бизнесвумен отметила, что очень гордится своим мужем.

"С того момента, как я познакомилась с тобой 28 лет назад, ты всегда гордился тем, что представляешь свою страну. На поле или вне его, никто не любит Англию и не уважает нашу королевскую семью больше тебя, поэтому видеть, как сегодня король чествует тебя, - это то, что я буду ценить всегда. Ты достиг так многого, но ты все еще тот же добрый, скромный, трудолюбивый человек, которого я встретила почти 30 лет назад, а также самый удивительный муж и отец. Я никогда не испытывала такой гордости, как сегодня. Сэр Дэвид Бекхэм, мы все очень тебя любим", - обратилась к мужу Виктория.

