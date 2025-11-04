Николаеву стало плохо у себя дома, его госпитализировали и впоследствии он умер в возрасте 76 лет.

Во вторник, 4 ноября, в России умер известный телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Эту новость сообщил в своем Telegram-канале российский артист балета Николай Цискаридзе.

Цискаридзе выставил несколько фотографий с Николаевым и вспомнил, как он присутствовал на программе по случаю юбилея телеведущего.

"Юрий Николаев ушел на небеса...Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд...И вот только что пришло известие, что его не стало...Как горько! Давайте вместе вспомним...Светлая память", - написал Цискаридзе под двумя снимками с Николаевым.

Видео дня

Юрий Николаев был ведущим популярной в советские времена программы "Утренняя звезда". Также он вел такие шоу, как "Утренняя почта", "Достояние республики" и "Танцы на льду".

В росСМИ причину смерти телеведущего не сообщают. Известно, что ему стало плохо дома и его госпитализировали. Также, согласно информации, в 2007 году у Николаева был диагностирован рак кишечника, а в ноябре 2024 года он попал в больницу с воспалением легких.

Юрий Николаев родился в Кишиневе, был дважды женат, но детей не имел.

Что говорил Николаев о войне в Украине?

Телеведущий в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину жаловался, что из-за введенных санкций против России он не может больше ездить в Европу, в частности, в Испанию и Италию. В то же время, Николаев отметил, что и в России есть хорошие места для отдыха.

"Не то чтобы очень. Но нет, так нет... Любимые западные страны - Испания и Италия. Если мы говорим о России, то это Подмосковье, Сочи. В нашей стране очень много красивых мест, которые можно открыть для себя", - заявлял телеведущий.

При этом, он добавил, что уверен в том, что Россия со всем справится, несмотря на санкции.

"Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна... Не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать...", - говорил он.

Также Николаев критиковал российских артистов, которые покинули страну из-за вторжения в Украину.

"Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там - работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот", - высказывал мнение артист.

Также получая в 2015 году орден Почета из рук Путина Николаев поздравлял тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу с днем рождения и добавил, что он является "достойным человеком".

Недавние смерти известных людей

Ранее УНИАН сообщал, что в возрасте 40 лет в России умер известный актер Роман Попов. Известно, что он родился в украинском городе Конотоп, Сумской области. Известность ему принес сериал "Полицейский с Рублевки". В 2018 году у Попова обнаружили астроцитому третьей степени. После операции два года он был в ремиссии. Однако, в июне этого года у него диагностировали рецедив с осложнениями, вследствие которого он почти потерял зрение. Примечательно, что в одном из российских шоу Попов заявлял, что был на войне в Украине во время боевых действий и поделился, что стрелял. За эти заявления актер был внесен в базу "Миротворца".

Также мы писали, что 4 ноября в США в возрасте 84 лет умер бывший вице-президент Дик Чейни. Эту должность он занимал с 2001 по 2009 годы во времена правления Джорджа Буша-младшего. Кроме этого, в администрации президента Буша-старшего в конце 1980-х годов Чейни возглавлял Министерство обороны. Журналисты считают его самым влиятельным современным вице-президентом и главным "архитектором войны с террором".

Вас также могут заинтересовать новости: