Эта технология оптимизирована для недорогих, расходных дронов FPV.

Небольшие дроны доминируют на войне в Украине, которые наносят около 80% потерь на фронте. В частности новая система от Sine Engineering, которая успешно применяется во время боев, увеличивает мощность дронов, а также позволяет одному оператору управлять несколькими БпЛА одновременно, поражая цели. Об этом пишет Forbes.

Технология, которая называется "Пасека", включает коммуникации, навигацию и автономность.

"Она оптимизирована для недорогих, расходных дронов FPV, перехватчиков и других, быстро и массово разворачиваемых, и уже интегрирована во многие различные модели. Помимо усиления ударов, она позволяет автоматизировать доставку поставок и установку мин, превращая отдельного оператора дрона в командира эскадрильи, который контролирует операции", - подчеркивают в публикации.

Соучредитель Sine Андрей Чулик отметил, что целью технологии является предоставление операторам БпЛА мультипликативного эффекта, чтобы одна команда была способна эффективно и безопасно управлять многими платформами, даже в сложных или загроможденных местах.

Контроль все равно сохраняет человек

В то же время Чулик и его коллега, соучредитель Андрей Звирко говорят, что это не автономный рой и не контроллер искусственного интеллекта.

"Это ориентированный на человека координационный уровень, предназначенный для того, чтобы сделать миссии с использованием нескольких дронов более практичными и масштабируемыми в реальных условиях", - объяснил Чулик.

"Мы часто используем термин "развертывание, масштабируемое оператором", что означает, что технология расширяет возможности человека, но не заменяет его", - добавил Зверько.

"Пасека" уменьшает нагрузку оператора дронов, чтобы он мог сосредоточиться на более важных аспектах миссии. Разработчики сравнивают это с чит-кодом в видеоигре, который предоставляет дополнительную амуницию.

"В обычной миссии FPV каждый дрон требует отдельного пилота. Каждый маневр - взлет, траектория полета, взаимодействие - должен выполняться вручную, что часто требует месяцев тренировок и постоянной концентрации в условиях давления. С Pasika один оператор может готовить, запускать и контролировать несколько дронов с помощью единого интерфейса", - заверил Чулик.

"Пасека" позволяет оператору заранее назначить зоны выполнения миссий, выбрав место на карте и запустив дроны одновременно и последовательно, чтобы они полетели к назначенным им местам. Также оператор может переключаться между управлением и просмотром видеопотока с любого дрона в группе, идентифицируя и выбирая цели для атаки.

"Pasika продемонстрировала трех-пятикратное повышение операционной эффективности по сравнению с традиционными рабочими процессами FPV. Она не автоматизирует боевые действия, а оптимизирует роль человека в сетевой операции с использованием дронов", - добавил Звирко.

Назначение этой технологии

Для ударных миссий FPV Pasika могут иметь системы конечного наведения, которые произведены сторонними производителями. Благодаря этому оператор может обнаружить и зафиксировать цель, а система наведения затем направит дрон к конечному удару, освобождая оператора для перехода к следующему дрону.

"Pasika легко интегрируется с внешними модулями наведения и отслеживания через открытые API", - объяснил Чулик

Также "Пасика" используется для управления перехватчиками с терминальным наведением, FPV, которые сбивают российские Shahed и другие дроны.

"Такая конфигурация позволяет одному оператору охватывать большую территорию и быстро перехватывать нескольких нападающих с помощью недорогих перехватчиков, таких как Sting от Wild Hornets", - подчеркнули в Forbes.

В издании добавляют, что в будущем эту технологию могут интегрировать в решения "drone-in-a-box". Это означает, что дроны будут работать с беспилотных базовых станций, заряжаясь без персонала на месте.

"После войны эта технология может быть адаптирована для коммерческого использования, доставки медицинских препаратов или других срочных грузов. Но на данный момент Sine полностью сосредоточена на военных применениях", - отметили в материале.

Известно, что на сегодня более 100 украинских производителей БПЛА интегрировать модули Sine или функции Pasika в свои платформы, а сотни военных подразделений уже используют системы Sine в боевых условиях.

"Масштабирование зависит от циклов обучения и производственных мощностей. Следующий этап масштабирования - в течение 2026 года - сосредоточен на широкой интеграции с промышленными партнерами и постепенном внедрении среди союзных пользователей в сфере обороны", - подытожил Звирко.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее издание Euronews писало, что украинские дроны изменили географию войны из-за атак по нефтяным объектам России. По словам одного из военных, дроны развиваются, ведь вместо того, чтобы летать на 500 километров, теперь они летают на 1000.

"В течение большей части войны Россия действовала, исходя из предположения, что ее собственная территория в безопасности. Теперь это не так", - отметил Адриано Босони из аналитической компании RANE.

В то же время в The Sunday Times рассказали, как украинские дроны берут россиян в плен. Журналисты рассказали об интересном случае: двое российских захватчиков, которые оказались в ловушке дрона и наземного робота, написали на куске картона слова: "Мы хотим сдаться".

Вместо того, чтобы открыть огонь, дрон наклонился и указал направление, в котором мужчины должны идти.

"Роботы фактически выполнили работу, которую бы сделала пехота. Главное, что мы не понесли никаких потерь", - отметил 35-летний "Владыка", член команды дронов Третьей штурмовой бригады.

