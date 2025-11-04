При оптимистичном сценарии, в Украине удастся сохранить лишь половину ареала этого вида.

В Украине стремительно сокращается количество белок или выверок. Только в Киеве в течение нескольких лет в городских парках их стало меньше в 20 раз.

Более того, уже к концу века белки могут исчезнуть с 97% территории Украины, если средняя температура вырастет более чем на 2°C. Об этом говорится в новом исследовании Украинской природоохранной группы.

Такие данные ученые получили с помощью математической модели. Даже при оптимистическом сценарии, когда уровень средней глобальной температуры будет сдержан в пределах 1,5°C до 2100 года, в Украине удастся сохранить лишь половину ареала этого вида.

Видео дня

"Симуляция распространения выверки при наиболее мягком сценарии (речь идет о росте средней глобальной температуры на 1,5°С) показывает возможную потерю 49% ареала выверки в Украине до 2100 года. Это минимальное и неотвратимое ожидаемое влияние изменения климата на распространение выверки. По сценарию, который предусматривает рост средней глобальной температуры на 1,8°С, потеря ареала вида в Украине к 2100 году ожидаемо составит 57%", – объясняют в группе.

Если средняя глобальная температура будет расти на 2 градуса, от первичного, присущего виду ареала, могут остаться только островки в пределах горных территорий Украины.

Издание "Телеграф" напомнило, что еще в феврале директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщал о стремительном сокращении количества белок в парках Киева. За последние годы оно уменьшилось в 20 раз.

Одной из причин он называл "гламуризацию парков", во время которой старые деревья с дуплами, где гнездятся белки, вырубают.

В Украине исчезают различные виды рыб

Ранее ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказывала, что в украинских равнинных реках исчезли многие виды рыбы. В зоне риска находится и слиж европейский, который вырастает не более 15 см.

Также исчезают карась и краснокнижная марена. Из-за зарегулирования рек исчезают виды, которые не могут существовать без течения.

Вас также могут заинтересовать новости: