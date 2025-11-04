Самая большая зарегистрированная представительница вида в диаметре достигала более 2 м.

Медузы-львиные гривы (Cyanea capillata) являются одними из самых больших и самых тяжелых из известных видов медуз. Представитель этого вида попал на камеру, и от кадров перехватывает дыхание.

Захватывающими кадрами поделился видеограф Джон Рони. Медузу он снял в водах моря Салиш. В своей публикации в Instagram мужчина рассказал, что сначала хотел просто снять несколько видео о кальмарах и медузах, но потом наткнулся на длинное, тонкое щупальце, которое тянулось над головой.

"Я следовал за ним в темноте больше минуты, прежде чем наткнулся на гигантскую медузу Lion's Mane. Эти существа могут достигать невероятных размеров – самая большая из зарегистрированных имела купол диаметром 7 футов (2,1 метра) и щупальца, простирающиеся на 120 футов (36,6 метра). Они используют свои жалящие щупальца, чтобы заманивать, затягивать и поедать добычу, такую как рыба, зоопланктон и другие медузы", – рассказал автор видео.

На кадрах, опубликованных Джоном Рони видны яркие цвета медузы, а также – тонкие щупальца.

Что известно о медузах Cyanea capillata

Медузы этого вида являются крупнейшими в мире. Они распространены в водах Северного Ледовитого океана, на севере Тихого океана и на севере Атлантики.

Тело медузы в среднем достигает 40-50 см в диаметре. Но встречались и гораздо более крупные особи. К примеру, в 1870 году была поймана медуза с диаметром купола более 2 м и щупальцами 36,5 м длиной.

Вид является опасным и активным хищником. Он также представляет угрозу для человека. При прикосновении может остаться болезненный ожог. Также может возникнуть аллергическая реакция.

