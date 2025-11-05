Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что правительство неоднократно предупреждало граждан страны об опасности вступления в ряды армии России.

В Индии семьи, чьих мужей Россия якобы намеренно мобилизовала и отправила на войну против Украины, вышли на протест в понедельник, 3 ноября, недалеко от исторической площади Джантар Мантар в Дели, пишет Firstpost.

Как говорится в материале, Россия обещала индийцам безопасную и высокооплачиваемую работу в сфере безопасности. Вместо этого граждан Индии заставили подписать контракты, написанные на русском языке. После этого их отправили на фронт против их воли.

В городе Хисар, штат Харьяна, Сону Кумар был одним из тех, кто поехал в Россию по учебной визе. Как рассказал брат Сону Викас Кумар, агенты убедили мужчину продолжить свое пребывание, пообещав ему надежную, хорошо оплачиваемую работу.

"Сону сказали, что он будет работать охранником и его не будут отправлять никуда вблизи зоны боевых действий. Он доверился им, потому что они заверили его, что он будет хорошо зарабатывать и будет в безопасности", - рассказал Викас Кумар.

Издание отмечает, что последний раз родные общались с Сону 3 сентября.

"Он сказал, что его отправляют на передовую и что его телефон вскоре конфискуют", - рассказал Викас.

По словам мужчины, уже через несколько дней с его братом произошла трагедия.

"19 сентября мы получили сообщение от российских властей в Telegram, в котором говорилось о том, что наш брат пропал 6 сентября и что его тело было найдено. Они сказали нам, что если мы хотим забрать останки, они могут перевезти их в аэропорт Москвы", - рассказал Викас.

Семья дала согласие, но потом им сказали, что расходы на перевозку тела из Москвы в Индию они должны покрыть самостоятельно.

"Мы как-то справились с расходами", - сказал Викас.

Еще один молодой человек из Хисара, Аман Пуния, пропал несколько недель назад. Его старший брат Ашу Пуния также рассказал, что российские агенты обманули мужчину, обещали высокооплачиваемую работу охранника.

"Они подошли к нему, когда срок его учебной визы подходил к концу, и сказали, что он получит работу и постоянное место жительства в России", - рассказал Ашу.

Последний раз Аман Пуния связывался с родными 15 октября и заявил, что находится в большой опасности.

"Меня отправляют на фронт. Я могу скоро умереть", - сказал Аман родным.

Издание отмечает, что 37-летнего охранника из Хайратабада Мохаммеда Ахмеда постигла подобная судьба. Ему обещали работу в строительном и складском секторе и даже перспективу постоянного проживания в России, но он оказался на передовой.

"Ему дали оружие и заставили воевать у границы с Украиной. Наша единственная просьба к правительству - вернуть его живым и здоровым", - сказала родственница Ахмеда Фердус Бегум.

В материале говорится, что Министерство иностранных дел заявило, что подняло вопрос о вербовке граждан Индии в армию России и призвало Москву прекратить эту практику.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что правительство неоднократно предупреждало граждан о "рисках и опасностях" вступления в российскую армию.

Ранее УНИАН сообщал, что двое солдат КНДР, которые попали в украинский плен, заявили о желании дезертировать в Южную Корею. Указывается, что в 2024 году в Россию, преимущественно в Курскую область, было отправлено более 10 тысяч северокорейских военных, которые должны воевать против Украины. В Сеуле подтвердили, что двое таких солдат попали в плен ВСУ. В интервью для документального фильма они заявили, что хотят "нормальной жизни" на Юге и умоляли, чтобы их забрали. Конституция Южной Кореи предусматривает, что все корейцы, включая северных, являются полноправными гражданами. Также в Сеуле уточнили, что такое правило распространяется и на военнопленных в Украине.

Также мы писали, что под Волчанском в Чугуевском районе Харьковской области ВСУ взяли в плен гражданина Ирака. По его словам, россияне заставили его подписать контракт с армией, а потом отправили убивать украинцев. Пленного гражданина Ирака зовут Алимари Камаль Набиль Халаф. В России он работал в ресторане, приехал по туристической визе. Ему пригрозили из-за отсутствия рабочей визы тюрьмой, а чтобы избежать наказания, он должен был подписать контракт с российской армией.

