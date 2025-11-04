Vivo X300 Ultra может стать первой "ультрой" компании, вышедшей на международном рынке.

Vivo работает над новым флагманским смартфоном: Vivo X300 Ultra. Судя по данным инсайдера Digital Chat Station, новинка станет первым смартфоном в индустрии сразу с двумя 200-мегапиксельными датчикам.

Источник уточняет, что основной модуль на 200 МП (Sony IMX90E), вероятно, сохранит 35-миллиметровое фокусное расстояние, при этом все три тыльных камеры будут модернизированы по сравнению с прошлогодней моделью, а ультраширокий сенсор будет аналогичным основному.​

Кроме того, источник ждет от новинки 6,8-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2K и новейший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство будет работать на базе Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Ожидается, что Vivo X300 Ultra будет представлен в первой половине 2026 года. Ранее были слухи, что Ultra-версия впервые выйдет на международном рынке, расширив географию распространения премиальных моделей бренда за пределы Китая.

Напомним, предшественник X200 Ultra был представлен в апреле 2024 года. В компании устройство называют "камерой, умеющей звонить".

Сейчас лучшим камерофоном на рынке является Huawei Pura 80 Ultra, по крайней мере по мнению лаборатории DxOMark. Главной изюминкой этого устройства является его 9,4х-кратный зум, который обеспечивается за счет гибридной системы.

Меж тем Xiaomi, как сообщается, готовит к выходу флагман с самым большим в отрасли датчиком камеры. Речь идет о Xiaomi 17 Ultra.

