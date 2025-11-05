Это именно тот процесс, когда вы должны действовать осторожно.

Чугунная посуда — это воплощение классики на кухне, а с любой классикой обычно соседствуют мифы. Главный из них: якобы нельзя мыть чугун с мылом. Поэтому кто-то годами мог отмывать чугунную сковороду теплой водой, щеткой с мягкой щетиной. А потом вытереть ее насухо и, для поддержания покрытия, еще и втереть тонкий слой нейтрального масла.

Однако все это время можно было мыть чугунную скороводу обычным средством для мытья посуды, пишет Tom's Guide.

Чем можно помыть чугунную сковороду

Шеф-повар бренда STAUB Пол Бо заявил, что мягкое моющее средство — идеальный вариант для очистки чугунной посуды. Хотя, как говорится в материале, прошло много времени с момента, когда впервые начали появляться запреты на использование средства для мытья посуды, если руки доходят до чугунной сковороды.

Видео дня

Тогда они были агрессивны и способны серьезно повредить покрытие. Но сейчас все иначе.

Как правильно помыть чугунную сковородку

После использования, когда сковорода немного остынет, вымойте ее теплой мыльной водой с помощью мягкой губки или ткани. Однако если вы избегали своих привычных жестких чистящих средств — вы поступали правильно.

Хотя чугун и выдержит немного средства для посуды, использовать абразивы нельзя — агрессивных моющих средств и жестких губок. Они все еще могут повредить поверхность чугуна.

Но самое важное правило ухода за чугуном: никогда не замачивайте его в воде. Помойте вручную, как только посуда остынет, затем вытрите насухо. Оставленная вода нанесет гораздо больше вреда, чем любое моющее средство.

Другие интересные новости о кухонных приборах

Ранее УНИАН сообщал, как отмыть кухонную вытяжку. Многие могли не знать, но ее обычно нужно чистить ежемесячно. Однако, если вы часто готовите, особенно жареную или жирную пищу, вам может понадобиться чистить ее чаще. И для этого помогут наши советы.

Кроме того, мы также рассказывали, как заточить кухонный нож без точилки. Вам понадобится только кружка или миска с выпуклым и неглазурованным керамическим краем по дну.

Вас также могут заинтересовать новости: