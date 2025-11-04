Стала известна дата премьеры.

Netflix анонсировал новый детективный сериал, основанный на культовом произведении Агаты Кристи. К проекту присоединились выдающиеся британские актеры.

Как сообщает Tudum, сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи" перенесет зрителей в Англию начала XX века. На роскошной вечеринке в загородном доме происходит загадочное убийство, разгадать которое попытается искусная детективка - леди Эйлин "Бандл" Брент.

"Кто-то в этой комнате знает больше, чем говорит... Держитесь подальше от "семи циферблатов"... Люди, которые ищут неприятностей, обычно их находят", - говорится в тизере.

Видео дня

Главные роли сыграли обладательница премии BAFTA Миа МакКенна-Брюс, Хелена Бонэм Картер, известная по ролям в фильмах о "Гарри Поттере", и звезда "Хоббита" Мартин Фримен. Также зрители увидят Кори Милхриста, Эда Блумела и Набхана Ризвана.

Автором сценария "Семь циферблатов Агаты Кристи" стал Крис Чибнолл, который известен по своей работе над такими сериалами, как "Бродчорч" и "Доктор Кто".

"Сценарии Криса Чибнолла блестящие, и я рада быть частью этой новой интерпретации культовой истории Агаты Кристи", - отметила исполнительница главной роли МакКенна-Брюс.

Семь циферблатов Агаты Кристи - тизер

Премьера сериала "Семь циферблатов Агаты Кристи" состоится 15 января 2026 года на Netflix.

Недавно Netflix показал жуткий трейлер новой экранизации "Франкенштейна".

Вас также могут заинтересовать новости: