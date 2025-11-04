Пророчество снова вызвало страхи перед возможной войной в конце 2025 года - несмотря на то, что многие его предсказания ранее не оправдались.

Нострадамус предсказал кровавые потрясения в конце 2025 года - пророки говорят о "войнах на Востоке" и упадке Запада

По мере того как год подходит к концу, в мире снова вспыхнули дискуссии вокруг пророчеств Нострадамуса. Сторонники известного французского астролога убеждены, что он предсказал тревожные события, которые могут произойти до конца 2025 года - в частности новые конфликты, пандемию и даже начало Третьей мировой войны, пишет Unilad.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В своей книге "Пророки" (1555) Нострадамус писал: "Когда Марс будет править его путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище".

Эту строку толкуют как знак войн и агрессии, ведь Марс в мифологии символизирует войну. Далее астролог добавлял:

"Три огня поднимаются с восточных сторон, тогда как запад теряет свой свет в тишине".

Некоторые считают, что "огни на Востоке" могут символизировать военные действия или усиление влияния азиатских государств, тогда как "запад теряет свет" - намек на ослабление Запада.

Нострадамус также предупреждал о "древней чуме", которая может снова поразить Европу, а его современница - Баба Ванга - делала похожие пророчества, утверждая, что в 2025 году начнется "война на Востоке, которая уничтожит Запад".

Впрочем, как напоминают историки, предыдущие предсказания пророков часто не сбывались. Например, Нострадамус "ошибся" с войной, которую он прогнозировал на 2002 год.

