США снова сняли часть санкций против Беларуси

Ограничения сняты с авиакомпании Беларуси и с самолетов, связанных с Лукашенко.

Министерство финансов США во вторник, 4 ноября, смягчило некоторые санкции против Беларуси. В частности, отменены ограничения против национальной авиакомпании и разрешены операции, связанные с президентским самолетом Александра Лукашенко, пишет Reuters.

Издание отмечает, что этот шаг является последним в процессе потепления отношений между США и Беларусью. В сентябре Беларусь освободила 52 заключенных после того, как президент США Дональд Трамп обратился с соответствующим призывом.

Взамен Беларусь получила обещание об отмене санкций в отношении национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа". Указывается, что это решение позволит ей покупать и обслуживать комплектующие для своих самолетов.

Видео дня

Смягчение санкций против авиакомпании и самолетов

Также, как говорится в публикации, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США официально отменило санкции в отношении самолета эксплуатируемого этой авиакомпанией. По предварительным данным ведомства, он использовался высокопоставленными чиновниками и членами семьи Александра Лукашенко.

Кроме этого, была выдана общая лицензия, которая позволяет осуществлять определенные операции, связанные с использованием трех ранее санкционированных самолетов Лукашенко или компанией "Славкали", которая связана с правительством президента Беларуси.

В Министерстве финансов США уточнили, что действие лицензии распространяется на самолет Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси, который использовался как президентский самолет, а также на еще один самолет, который входил в состав президентского авиапарка. Третий вертолет использовался для перевозок президента Беларуси из Минска в его загородную резиденцию.

В то же время, как отмечает издание, ряд санкций, введенных США против Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года, которые Вашингтон назвал фальсифицированными, а также поддержкой Минска России, остаются в силе. В частности, против Лукашенко и членов его семьи ограничения не сняты.

Отношения США и Беларуси

Издание отмечает, что с момента возвращения в Белый дом Дональд Трамп усилил взаимодействие между США и Беларусью. В частности, он направил в Минск свои делегации.

Его предшественник Джо Байден, наоборот, ввел санкции из-за подавления Лукашенко оппозиции в стране. Также Байден стремился еще больше изолировать Беларусь после того, как она стала плацдармом для полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Последние заявления Беларуси

Ранее УНИАН сообщал, что начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей заявил о готовности его страны развернуть миротворческие силы в Украине. Скабей отметил, что как только Беларусь получит соответствующее решение, миротворцы будут готовы переехать в тот или иной регион для выполнения задач. При этом, он поделился, что на данный момент участие Беларуси в миротворческих миссиях под эгидой ООН приостановлено.

Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Европа должна платить его стране за чистый воздух, который ветер гонит на запад из белорусских лесов и болот. Лукашенко находясь в одном из заповедников отметил, что Европа "вместо того, чтобы платить", "душит" Беларусь санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: