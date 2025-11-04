Павел признался, общался ли с семьей артистки.

Народный артист Украины Павел Зибров вспомнил предательницу Таисию Повалий и рассказал, в каких отношениях был с певицей до ее выезда из Украины.

В интервью Маше Ефросининой Зибров затронул тему государственной измены Таисии Повалий, которая активно поддерживает политику России. Павел отметил, что на самом деле никогда не был в дружеских отношениях с артисткой. Более того, он вспомнил, что когда Таисия начала свою политическую карьеру, она кардинально изменилась.

"Они продались за большие деньги. Никаких разговоров не было, они просто исчезли из нашей жизни и жизни страны. До 2014 года мы не сильно поддерживали отношения. Вот когда она стала депутатом, она как-то отошла и семья их отошла. Сколько меня не звали на их вечеринки и свадьбы, я говорил: "Меня нет". Мне не были нужны их деньги. Я никогда не работал в их команде", - подчеркнул Зибров.

Также певец подчеркнул, что для Повалий и ее семьи на первом месте были деньги. По мнению Павла Зиброва, именно желание иметь больше денег погубило артистку.

"Это не просто деньги это большие деньги. Я думаю, что спят они плохо и закончат плохо. Мне неприятно о них говорить", - прокомментировал Павел.

К слову, недавно о Таисии Повалий жестко высказался Дмитрий Гордон, назвав ее "тупой курицей".

