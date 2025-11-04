Артистка отметила, что певец всегда был "мачо".

Певица Наталья Могилевская наконец высказалась об ажиотаже вокруг ее публичного поцелуя с коллегой и другом Виталием Козловским.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте отрывки с концерта в Киеве, во время которого и произошел скандальный поцелуй. Она с юмором прокомментировала ситуацию, отметив, что муж "накажет" ее отжиманиями:

"Так сделать мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик, будем оправдываться дома? Меня ждет минимум 50 отжиманий".

В то же время артистка вспомнила о начале их сотрудничества на популярном телепроекте "Шанс". Она отметила, что гордится тем, каким артистом он стал.

Видео дня

"Я очень благодарна тебе за наш с Кузьмой первый опыт обучения, преподавания и моей помощи молодым, талантливым артистам. Потому что я хотела бы делать это всю жизнь. Потому что когда-то мне помог Рыбчинский. Без связей, без денег. Он привез меня на Славянский Базар. У него не было никакого смысла это делать, он просто был увлечен талантом. Так же мы с Кузьмой были восхищены твоим талантом", - добавила она.

Напомним, поцелуй между артистами возмутил сеть. Ситуацию даже пришлось комментировать жене Виталия Козловского - Юлии Бакуменко.

Вас также могут заинтересовать новости: