Некоторые неполадки можно исправить очень просто.

HDMI уже стал стандартом для подключения устройств, к нему цепляют консоли, телевизоры, мониторы. Но иногда вместо картинки появляется сообщение "Нет сигнала" или экран начинает мигать.

Перед тем как искать сложные причины, стоит проверить самое простое - сам кабель и порт. В BGR собрали самые распространённые проблемы с HDMI и возможные способы их решения.

"No Signal" или "No Input"

Если на экране появляется сообщение "No Signal", это значит, что телевизор или монитор не получает сигнал от подключённого устройства.

Убедитесь, что телевизор стоит на нужном входе - HDMI 1, HDMI 2 и т.д.

Проверьте, что источник сигнала (например, приставка или ноутбук) включён и получает питание.

Перезагрузите оба устройства - иногда помогает простая перезагрузка.

Попробуйте подключить кабель напрямую, без переходников.

Мерцающее изображение или полностью чёрный экран

Если картинка мигает, рябит или вообще не появляется, скорее всего, дело в несовместимых настройках изображения.

Проверьте разрешение и частоту обновления: они должны соответствовать тому, что поддерживает телевизор.

Отключите и снова включи функцию HDMI-CEC в настройках.

Проверьте, что кабель поддерживает нужный стандарт (например, HDMI 2.1 для 4K/120 Гц).

Обновите прошивку и драйверы видеокарты.

Попробуйте отключить другие подключённые устройства - иногда они мешают сигналу.

На Apple TV можно отключить опции Match Dynamic Range и Match Frame Rate - они часто вызывают чёрный экран при синхронизации.

Используйте кабель не длиннее 5 метров - на длинных теряется качество сигнала.

Есть картинка, но нет звука

Проверьте громкость и убедись, что звук не выключен ни на одном из устройств.

Установите HDMI как устройство вывода по умолчанию (в Windows - через Панель управления > Звук > Воспроизведение).

Измените формат звука, если телевизор не поддерживает текущий.

Выключиьн эквалайзер и функции "улучшения звука" в настройках ТВ.

Отключите Bluetooth-колонки, если они были связаны с устройством.

Обновите драйверы звуковой карты на ПК.

Ошибка HDCP

HDCP - это защита контента от копирования. Но иногда она просто мешает.

Проверьте, поддерживает ли телевизор и кабель HDCP (для 4K нужен стандарт 2.2).

Перезагрузите оба устройства, вытащив кабель на несколько секунд.

Попробуйте другое видео: если ошибка появляется только на одном, возможно, проблема у стримингового сервиса.

Используйте кабель короче двух метров.

Подключайте устройства напрямую, без саундбаров и свитчей - они часто не поддерживают HDCP.

Обновите прошивки.

После всех манипуляций снова перезапустите устройства.

Случайные потери сигнала

Замените кабель на более качественный, желательно HDMI 2.1.

Выключите функции вроде Auto HDR, Dolby Vision, FreeSync и Variable Refresh Rate - они могут конфликтовать.

Попробуйте изменить частоту обновления.

Отключите энергосбережение на исходном устройстве.

Почистите HDMI-порт от пыли.

Используйте более короткий кабель

Если всё это не помогло - попробуйте подключение через USB-C или Thunderbolt с адаптером HDMI

