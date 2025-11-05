Самые распространённые проблемы с HDMI-кабелем / Фото - скриншот

HDMI уже стал стандартом для подключения устройств, к нему цепляют консоли, телевизоры, мониторы. Но иногда вместо картинки появляется сообщение "Нет сигнала" или экран начинает мигать.

Перед тем как искать сложные причины, стоит проверить самое простое - сам кабель и порт. В BGR собрали самые распространённые проблемы с HDMI и возможные способы их решения.

"No Signal" или "No Input"

Если на экране появляется сообщение "No Signal", это значит, что телевизор или монитор не получает сигнал от подключённого устройства.

  • Убедитесь, что телевизор стоит на нужном входе - HDMI 1, HDMI 2 и т.д.
  • Проверьте, что источник сигнала (например, приставка или ноутбук) включён и получает питание.
  • Перезагрузите оба устройства - иногда помогает простая перезагрузка.
  • Попробуйте подключить кабель напрямую, без переходников.

Мерцающее изображение или полностью чёрный экран

Если картинка мигает, рябит или вообще не появляется, скорее всего, дело в несовместимых настройках изображения.

  • Проверьте разрешение и частоту обновления: они должны соответствовать тому, что поддерживает телевизор.
  • Отключите и снова включи функцию HDMI-CEC в настройках.
  • Проверьте, что кабель поддерживает нужный стандарт (например, HDMI 2.1 для 4K/120 Гц).
  • Обновите прошивку и драйверы видеокарты.
  • Попробуйте отключить другие подключённые устройства - иногда они мешают сигналу.
  • На Apple TV можно отключить опции Match Dynamic Range и Match Frame Rate - они часто вызывают чёрный экран при синхронизации.
  • Используйте кабель не длиннее 5 метров - на длинных теряется качество сигнала.

Есть картинка, но нет звука

  • Проверьте громкость и убедись, что звук не выключен ни на одном из устройств.
  • Установите HDMI как устройство вывода по умолчанию (в Windows - через Панель управления > Звук > Воспроизведение).
  • Измените формат звука, если телевизор не поддерживает текущий.
  • Выключиьн эквалайзер и функции "улучшения звука" в настройках ТВ.
  • Отключите Bluetooth-колонки, если они были связаны с устройством.
  • Обновите драйверы звуковой карты на ПК.

Ошибка HDCP

HDCP - это защита контента от копирования. Но иногда она просто мешает.

  • Проверьте, поддерживает ли телевизор и кабель HDCP (для 4K нужен стандарт 2.2).
  • Перезагрузите оба устройства, вытащив кабель на несколько секунд.
  • Попробуйте другое видео: если ошибка появляется только на одном, возможно, проблема у стримингового сервиса.
  • Используйте кабель короче двух метров.
  • Подключайте устройства напрямую, без саундбаров и свитчей - они часто не поддерживают HDCP.
  • Обновите прошивки.
  • После всех манипуляций снова перезапустите устройства.

Случайные потери сигнала

  • Замените кабель на более качественный, желательно HDMI 2.1.
  • Выключите функции вроде Auto HDR, Dolby Vision, FreeSync и Variable Refresh Rate - они могут конфликтовать.
  • Попробуйте изменить частоту обновления.
  • Отключите энергосбережение на исходном устройстве.
  • Почистите HDMI-порт от пыли.
  • Используйте более короткий кабель
  • Если всё это не помогло - попробуйте подключение через USB-C или Thunderbolt с адаптером HDMI

