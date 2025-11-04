Актер поделился своим опытом съемок.

Звезда "Сумерек" и "Бэтмена" Роберт Паттинсон нарушил интригу и впервые официально подтвердил свою роль в третьей части фильма "Дюна". Актер рассказал о своем опыте на съемках.

В интервью IndieWire во время престура фильма "Умри, моя любовь" Паттинсон заговорил и о "Дюне 3", вспомнив сотрудничество с режиссером Дени Вильневым.

"Когда я снимался в фильме "Дюна", в пустыне было так жарко, что я просто не мог ни о чем спрашивать. И это ощущалось так, будто мой мозг вообще не работал и у меня не было ни одной активной клетки мозга. Я просто слушал Дени", - поделился Роберт.

Как отмечает Screen Rant, Паттинсон вероятно сыграет персонажа Скайтейла, который в оригинальном романе является членом ордена Тлейлакса и одним из Лицедеев (мастеров маскировки и генетической инженерии). Скайтейл - это ключевой антагонист франшизы и описывается как мастер обмана, который плетет интриги против императора Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Злодей пытается ослепить Пола ядерным оружием в дьявольском заговоре с целью свержения его с престола.

Премьера третьей и финальной части франшизы "Дюна" запланирована на декабрь 2026 года. К главным ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Джош Бролин и Джейсон Момоа. Бессменный режиссер серии фильмов Дени Вильнев попытается повторить успех своих предыдущих работ.

Напомним, что первый фильм вышел в 2021 году, собрав более 400 миллионов долларов в мировом прокате и получив шесть наград на кинопремии "Оскар". Вторая часть оказалась еще более успешной, ведь ей удалось собрать почти вдвое большую кассу - 715 миллионов долларов и получить еще два "Оскара".

