В период с 2010 по 2013 год команды по охране природы на острове Титидзима - одном из главных островов архипелага Огасавара - отловили 131 дикую кошку.

На протяжении десятилетий отдаленные острова Огасавара в Японии - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный примерно в 1000 километрах к югу от Токио, - служили предостережением о хрупкости островных экосистем. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что человеческое расселение, вырубка лесов и инвазивные виды подорвали уникальное биоразнообразие региона, поставив несколько местных видов на грань исчезновения. Среди наиболее уязвимых - красноголовый вяхирь, птица, не встречающаяся больше нигде в мире.

К 2008 году его численность резко сократилась до менее 80 особей. Резкое сокращение численности было вызвано не только сокращением среды обитания, но и появлением неожиданного хищника: одичавших кошек. Завезенные на острова за десятилетия, кошки стали беспощадной угрозой для гнездящихся птиц. Хотя их устранение рассматривалось как необходимая мера по сохранению, мало кто ожидал масштабов - или скорости - реакции экосистемы.

Важно, что в течение трех лет после кампании по искоренению кошек популяция голубей резко восстановилась. Но самое удивительное развитие было не экологическим, а генетическим. Новые исследования показывают, что этот вид с высокой степенью инбридинга, возможно, избавился от множества вредных мутаций за столетия изоляции, что открывает редкую возможность понять, как небольшие популяции могут выживать в сложных условиях.

В период с 2010 по 2013 год команды по охране природы на острове Титидзима - одном из главных островов архипелага Огасавара - отловили и уничтожили 131 дикую кошку. Целью было снизить давление хищников на находящихся под угрозой исчезновения голубей, популяция которых сократилась, несмотря на существующие меры защиты. Результаты не заставили себя ждать: согласно данным, опубликованным в журнале Communications Biology, численность взрослых голубей выросла со 111 до 966, а молодых - с 9 до 189. В статье сказано:

"Подобное восстановление редко встречается среди видов с изолированными популяциями с низким разнообразием. Как правило, такие популяции страдают от инбридинговой депрессии, при которой вредные мутации накапливаются и снижают выживаемость и репродуктивный успех. Во многих случаях устранения внешних угроз, таких как хищники или потеря среды обитания, недостаточно для того, чтобы обратить вспять нисходящую спираль после наступления генетического спада".

Геномное секвенирование показало, что, несмотря на высокий уровень инбридинга, у рыжеголовых вяхирей относительно мало бессмысленных мутаций - генетических изменений, которые нарушают функцию белков и, как правило, снижают приспособленность.

Очищение "генетического груза"

Интересно, что группа из Киотского университета возглавила исследование, секвенировав геномы диких и содержащихся в неволе рыжеголовых вяхирей и сравнив их с родственным, более генетически разнообразным подвидом: японским вяхирем. Несмотря на более высокую степень инбридинга, островные голуби несли меньше мутаций, связанных с серьёзными потерями приспособленности.

"Большинство моделей сохранения популяции предполагают, что небольшие популяции всегда уязвимы из-за генетической деградации. Но наши результаты свидетельствуют о том, что при определённых долгосрочных условиях небольшие популяции действительно могут адаптироваться для выживания", - сказал доктор Дайчи Цудзимото, ведущий автор исследования.

Исследование показало, что более 80% генома островных голубей гомозиготно - уровень, обычно связанный с высоким риском вымирания. Тем не менее, у этих голубей не было выявлено значимых признаков инбридинговой депрессии.

Важно, что красноголовый вяхирь - не единственный вид, отличающийся такой устойчивостью. Аналогичные закономерности выявлены и у других островных видов, таких как островная лисица и северный морской слон. Оба вида восстановились после почти полного исчезновения, практически не имея признаков снижения приспособленности, связанного с инбридингом.

Тем не менее, эксперты говорят о необходимости проявлять осторожность. Доктор Кок ван Остерхаут, популяционный генетик из Университета Восточной Англии, изучающий генетический груз у исчезающих видов сказал:

"Очищение популяции не является универсальным решением. Некоторые небольшие популяции могут избавиться от популяции, другие - нет. Это зависит от исторической динамики, времени смены поколений и типа мутаций".

Отмечается, что хотя сегодня красноголовые вяхири кажутся генетически стабильными, долгосрочные перспективы менее однозначны. Авторы исследования отмечают, что низкое разнообразие может препятствовать адаптации к новым угрозам, включая новые заболевания или изменения среды обитания, вызванные климатом. Аналогичные опасения высказывались и в отношении сейшельской райской мухоловки, которая подвергается рискам, несмотря на генетическое очищение.

Эксперименты с перемещением животных

После Второй мировой войны многие люди в США переехали дальше от столицы Айдахо, Бойсе, в более сельские районы, такие как Пайетт-Лейк и Мак-Колл. Но популяция бобров в этих регионах уже обосновалась, и люди были недовольны тем, что они поедают деревья и строят плотины, поскольку это влияло на их собственность. Чиновниками придумали переселить животных, а не истреблять их. Было решено переселить животных южнее, в бассейн Чемберлена, на горный хребет Сотут в центральном Айдахо.

