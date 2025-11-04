Пока президент США Дональд Трамп не решил, как следует действовать.

Администрация президента США Дональда Трампа разработала несколько вариантов развития военных действий в Венесуэле. Они включают прямые атаки на военные подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, сообщает The New York Times.

Издание ссылаясь на слова нескольких американских чиновников добавляет, что США также могут принять меры для захвата контроля над нефтяными месторождениями страны.

В материале отмечается, что президент США еще окончательно не решил, как действовать и вообще стоит ли это делать. По словам чиновников, Трамп не хочет одобрять операции, которые могут поставить под угрозу американских военных или обернуться позорным поражением. Однако большинство его советников настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранение Мадуро от власти.

Видео дня

Как сообщает издание, помощники президента США уже обратились в Министерство юстиции с просьбой предоставить дополнительные рекомендации, которые могли бы стать правовой основой для любых военных действий. Они могли бы включать правовое обоснование для нанесения удара по Мадуро без необходимости получения разрешения Конгресса на применение военной силы и без объявления войны.

Сейчас США наносят удары по судам из Венесуэлы, которые якобы, как утверждает администрация Трампа, занимаются контрабандой наркотиков, не предоставляя этой информации никаких доказательств.

Некоторые представители администрации ожидают, что в рекомендациях Министерства юстиции будет утверждаться, что Мадуро и его высшие должностные лица по вопросам безопасности являются центральными фигурами в картеле "Cartel de los Soles", который администрация признала наркотеррористической группой.

В таком случае Министерство юстиции будет утверждать, что это определение делает Мадуро законной мишенью, несмотря на тот факт, что в законодательстве США уже давно есть запрет на убийство национальных лидеров.

По словам нескольких американских чиновников, госсекретарь Марко Рубио, который также является исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, и Стивен Миллер, заместитель главы администрации Трампа и советник по вопросам внутренней безопасности считают, что Мадуро следует отстранить от должности.

Как говорится в статье, Трамп, вероятно, будет ждать, пока в середине этого месяца в Карибский бассейн не прибудет самый большой и самый новый авианосец США "Gerald R". Он перевозит около 5000 моряков и имеет более 75 самолетов для атаки, наблюдения и поддержки, включая истребители F/A-18.

Сообщается, что в Карибском бассейне находится около 10 000 американских военнослужащих, примерно половина из которых - на военных кораблях, а другая часть - на базах в Пуэрто-Рико.

Кроме этого, в течение последних недель Пентагон также отправил бомбардировщики B-52 и B-1 с баз в Луизиане и Техасе с целью выполнения миссий у побережья Венесуэлы. Еще элитный 160-й полк специальных операций армии, который проводил масштабные антитеррористические операции с использованием вертолетов в Афганистане, Ираке и Сирии, недавно провел учения у побережья Венесуэлы.

Предполагается, что такое стремительное наращивание силы со стороны США является частью кампании психологического давления на Мадуро.

США и Венесуэла: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на фоне возможного вторжения США, Венесуэла опубликовала видео с полетами их Су-30МК2. Самолеты вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31А. Эта демонстрация направлена на то, чтобы запугать США. Аналитики считают, что эти ракеты не настолько опасны для кораблей США, как можно подумать. В частности, они имеют важные недостатки, о которых и рассказали эксперты.

Также мы писали, что по данным The Washington Post, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой срочно отремонтировать некоторую военную технику Венесуэлы. Также он просит предоставить дополнительные военные радары и ракеты. В частности, Мадуро попросил Китай ускорить изготовление новых военных радаров для Венесуэлы. В письме к Путину Каракас просил помочь усилить противовоздушную оборону страны.

Вас также могут заинтересовать новости: